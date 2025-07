Saiba quem são os dez maiores pontuadores da história da NBA

O Jumper Brasil traz aos seus leitores a lista dos dez maiores pontuadores da história da NBA. O detalhe é que o principal cestinha da liga ainda está em atividade. Afinal, LeBron James segue brilhando pelo Los Angeles Lakers. Aos 40 anos, o craque vai para a sua 23ª temporada, já que tem contrato com a equipe até 2026.

Há dois anos, LeBron ultrapassou o lendário Kareem-Abdul Jabbar como o maior pontuador da história da NBA. O recorde do ex-pivô de Lakers e Milwaukee Bucks, aliás, durou mais de três décadas. Kareem jogou 20 temporadas e conquistou seis títulos, cinco deles pelo time de Los Angeles.

O top 3 de maiores cestinhas da história da NBA tem outro jogador que atuou no Lakers. No entanto, Karl Malone fez história no Utah Jazz, onde jogou 18 das 19 temporadas da carreira.

O saudoso Kobe Bryant é o quarto na lista dos maiores pontuadores da história da NBA. Assim, ele é outro atleta do Lakers a aparecer no top 10 de cestinhas. Kobe jogou 20 temporadas na liga, todas pela equipe de Los Angeles.

Na sequência aparece o maior jogador de todos os tempos. Michael Jordan só não está mais acima no ranking porque disputou menos temporadas (15) que os concorrentes. Afinal, o hexacampeão da NBA pelo Chicago Bulls se aposentou três vezes do basquete, a definitiva em 2003, quando defendeu o Washington Wizards. Assim, ele ficou de fora das campanhas de 1993/94, 1998/99, 1999/00 e 2000/01.

O único estrangeiro do ranking é Dirk Nowitzki. Lenda do Dallas Mavericks, o alemão é o sexto maior pontuador da história da NBA. O eterno camisa 41 jogou todas as 21 temporadas na liga pelo time texano.

Assim como Jordan, Wilt Chamberlain estaria mais alto na lista de cestinhas da NBA, já que disputou “apenas” 14 temporadas. Mesmo com menos jogos que os concorrentes, Wilt é o sétimo do ranking.

Além de LeBron, outro jogador em atividade aparece no top 10 de maiores pontuadores da história da NBA. Trata-se de Kevin Durant, reforço do Houston Rockets para 2025/26. O craque de 36 anos, aliás, vai disputar a sua 18ª temporada na liga.

O terceiro pivô da lista é Shaquille O’Neal, um dos bigs mais dominantes da história da NBA. Tricampeão pelo Lakers, Shaq é o nono maior cestinha da liga.

E, por fim, Carmelo Anthony completa o top 10 de maiores pontuadores da NBA. Tricampeão olímpico pela seleção dos EUA, o ala disputou 19 temporadas na liga. Melo, aliás, é o sétimo jogador que vestiu a camisa do Lakers a aparecer no ranking.

Dez maiores pontuadores da história da NBA

1- LeBron James (2003-até os dias atuais): 42.184 pontos

2- Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989): 38.387 pontos

3- Karl Malone (1985-2004): 36.928 pontos

4- Kobe Bryant (1996-2016): 33.643 pontos

5- Michael Jordan (1984-1993, 1994-1998 e 2001-03): 32.292 pontos

6- Dirk Nowitzki (1998-2019): 31.560 pontos

7- Wilt Chamberlain (1959-1973): 31.419 pontos

8- Kevin Durant (2007-até os dias atuais): 30.571 pontos

9- Shaquille O’Neal (1992-2011): 28.596 pontos

10- Carmelo Anthony (2003-2022): 28.289 pontos

