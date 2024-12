Saiba quais jogadores devem participar do All-Star Game

A NBA se cansou e não gostou do que viu. Deu um basta naquele horror que aconteceu no último All-Star Game, quando jogadores ficaram arremessando de três o tempo todo. Foram impensáveis, até então, 168 tentativas de Leste e Oeste. Então, a liga resolveu mudar o formato, o que acabou não agradando muitos astros.

Agora, os 24 jogadores eleitos por votos dos torcedores e escolha de técnicos estarão divididos em três times no All-Star Game. Será em um formato de semifinais e final. Mas para que a quarta equipe faça parte do jogo festivo, o vencedor do Rising Stars vai enfrentar um deles na primeira fase.

Ou seja, cada time terá oito jogadores no total. No entanto, para a votação, ainda segue como Leste e Oeste. Os dez melhores de cada lado serão titulares, mas serão divididos entre as equipes de Charles Barkley, Kenny Smith e Shaquille O’Neal, da TNT dos EUA. Eles vão fazer uma espécie de Draft no dia 6 de fevereiro, ao vivo.

Então, os dez jogadores que torcedores (peso de 50%), atletas (25%) e imprensa (25%) votarem, serão titulares independentemente dos times que estarão. Outros cinco vão fazer parte dos quintetos iniciais. Nos dias 2, 9 e 16 de janeiro, a NBA vai revelar as parciais. Então, no dia 23, os titulares serão conhecidos. Por fim, os reservas terão seus nomes anunciados no dia 30 daquele mês.

Os jogos terão pontuação máxima de 40. Ou seja, quem atingir a marca na semifinal antes, garante vaga na decisão. O quarto time terá o comando de Candace Parker, ex-jogadora da WNBA e analista da TNT.

Apesar de alguns jogadores reclamarem do formato, o All-Star Game está confirmado assim.

Então, imaginando uma lista de jogadores, veja quem tem mais chances de atuar no jogo festivo da NBA:

Leste

Armadores

Favoritos: Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Trae Young (Atlanta Hawks), LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

Dos três, dois possivelmente estarão lá como titulares. Donovan Mitchell e Darius Garland, do Cleveland Cavaliers também estão na briga para começarem o All-Star Game. No entanto, Young (líder em assistências) e Ball (faz a melhor temporada da carreira), parecem ser nomes certos.

De qualquer forma, Mitchell e Garland, por conta da campanha do Cavs, devem entrar mesmo assim, mas pelos votos dos técnicos como reservas. Outros que podem entrar são Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Tyler Herro (Miami Heat) e Jalen Brunson (New York Knicks). Derrick White, do Boston Celtics, corre por fora.

Alas e pivôs

Favoritos: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Apesar de Embiid não fazer boa temporada, ele ainda é um dos jogadores que torcedores, especialmente do Sixers, gostariam de ver no All-Star Game. No entanto, ele deve brigar diretamente com Towns. Isso porque o astro do Knicks vem em seu melhor ano na NBA, mesmo estando ao lado de outros ótimos atletas.

Então, Jaylen Brown (Celtics), Evan Mobley (Cavs), Bam Adebayo (Heat) e Scottie Barnes (Toronto Raptors), podem figurar entre os votos de técnicos. Mas Nikola Vucevic (Chicago Bulls), Jalen Johnson (Hawks), Pascal Siakam (Pacers) e Jakob Poeltl (Raptors), também teriam chances.

Enquanto isso, Paolo Banchero e Franz Wagner, ambos do Orlando Magic, podem entrar se estiverem saudáveis na época.

Oeste

Armadores

Favoritos: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Dos quatro, apenas dois estarão como titulares no All-Star Game. No entanto, após a lesão de Doncic, é possível que ele fique fora das quadras por mais de um mês, o que pode afetar sua votação.

Kyrie Irving (Mavs), James Harden (Los Angeles Clippers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Devin Booker (Phoenix Suns) e De’Aaron Fox (Sacramento Kings), podem entrar. O problema é que alguém aqui vai sobrar. Apesar de todos eles serem talentosos e estarem fazendo ótima temporada, é uma votação popular na primeira fase. Então, às vezes, um ou outro jogador pode ficar de fora.

Imaginando que o Oeste leve sete armadores (e alas-armadores), é provável que dois deles não entrem.

Alas e pivôs

Favoritos: Nikola Jokic (Denver Nuggets), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), LeBron James (Lakers), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Kevin Durant (Suns)

Aqui é um problema, pois dos cinco, apenas três serão titulares. Mas ainda tem um detalhe: como o Oeste pode ter até sete armadores, existe a chance de os cinco irem ao All-Star Game.

Jalen Williams (Thunder), Domantas Sabonis (Kings), Alperen Sengun (Houston Rockets) e Ivica Zubac (Clippers), correm por fora.

All-Star

Claro que pode haver alguma surpresa aqui e ali, mas é certo que quase todos acima vão brigar por vaga. Vale lembrar que LeBron James tem a chance de ampliar o recorde de jogos no All-Star Game. Até aqui, ele já foi 20 vezes.

Entre os jogadores ativos, Kevin Durant pode ir pelo 15° ano. Stephen Curry vem bem atrás, com dez vezes.

O jogo será em San Francisco, no dia 16 de fevereiro.

