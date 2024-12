A briga entre Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns, e Naji Marshall e PJ Washington, do Dallas Mavericks, poderia ter tido mais um integrante: Ryan Dunn, também do Suns, que decidiu ficar de fora por uma razão curiosa.

“Eu sou um novato, não ganho o suficiente para ficar levando multas de US$5 mil”, disse o jogador. “Quando eu virei o rosto, Nurkic já estava indo pra cima. Eu posso tentar separar, mas não trocar socos”.

O salário de Ryan Dunn essa temporada é de US$2,5 milhões de dólares. A multa de US$5 mil é igual a 0.002% do salário do jogador. Entretanto, levando em conta os impostos, o número seria maior.

Então, longe da briga contra o Mavericks, Ryan Dunn vem tendo uma boa primeira temporada de NBA. O novato tem médias de 6.2 pontos e 2.7 rebotes por jogo em 18.2 minutos por noite. Embora os números não sejam tão impressionantes assim, Mike Budenholzer, técnico do Suns, já o elogiou diversas vezes.

“Temos falado um pouco sobre ter uma identidade defensiva e dureza, e isso define Ryan Dunn”, disse o técnico. “Acho que ele nos dá uma vantagem na defesa. Ele nos oferece envergadura e atletismo, marca bons jogadores. Acho ele um bom protetor de aro, mesmo com seu tamanho, e também um reboteiro. Ele está acertando arremessos e finalizações em transição. Faz todas as pequenas coisas que contribuem para vencer”.

Dessa forma, a briga entre Jusuf Nurkic, Naji Marshall e PJ Washington deu o que falar. Os três jogadores foram multados e suspensos pela NBA. Nurkic pegou quatro jogos, enquanto Marshall pegou três. Por fim, Washington só teve de ficar um jogo de fora.

Tudo começou quando o pivô do Suns fez falta de ataque em Daniel Gafford usando o cotovelo. Na ocasião, Mashall e Nurkic discutiram e trocaram empurrões. Então, o jogador do Suns deu um tapa no rosto do ala de Dallas. Marshall devolveu com um soco, mas quase não o atingiu. Na sequência, Washington derrubou Nurkic.

Com a suspensão, a NBA indicou que Jusuf Nurkic e os outros dois não vão receber pelos jogos que ficarem fora. Ou seja, Nurkic vai perder US$375 mil, enquanto Marshall terá US$236.4 mil a menos. Por fim, Washington foi penalizado em US$89 mil.

O astro Kyrie Irving explicou que pagaria as multas de seus colegas. Portanto, seria em torno de US$325 mil.

