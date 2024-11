Russell Westbrook provoca ex-colega Anthony Davis durante duelo

O Los Angeles Lakers perdeu, mais uma vez, para o Denver Nuggets, no último sábado. O duelo foi marcado, porém, por provocações entre Russell Westbrook e os ex-companheiros de Lakers, em especial Anthony Davis.

Em dado momento do jogo, Westbrook e Davis trocaram ofensas. Na quadra, o armador do Nuggets xingou o pivô de Los Angeles de “bunda mole”, enquanto Davis disse para ele parar de fazer faltas. Depois, Westbrook novamente chamou-o de mole. Além disso, ao acertar uma bola de três no último quarto, o camisa 4 olhou para a torcida de Los Angeles e perguntou “O que vão dizer agora? Vão para casa”.

LEAKED Audio Of Russell Westbrook Trash Talking Anthony Davis👀:

Russ: “Soft a** n****”

Davis: “Stop fouling”

Russ: “You soft, n****”

Then, after hitting a big three in the 4th qtr, Russ let the Lakers crowd know about it:

“What the f*ck are they gonna say now? Go home!” pic.twitter.com/qqbugjuL98

— LegendZ (@legendz_nba) November 25, 2024