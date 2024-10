“Russell Westbrook precisa se aposentar da NBA”, diz membro de time

O começo de Russell Westbrook no Denver Nuggets não foi animador, mas isso seria motivo para cogitar se aposentar da NBA? Ao menos, para um olheiro anônimo, de um time não identificado, a resposta é que o armador já não é mais um jogador positivo na liga. Ele é uma das grandes novidades do time campeão da liga em 2022/23 para a atual campanha.

Para o olheiro, a medida inicialmente deveria partir da própria franquia. Ele afirma que Denver deveria dispensar Westbrook. O jogador a partir daí, deveria pensar na aposentadoria.

“Se faço parte do Nuggets, eu dispensaria ele. Acho que a grande questão para Westbrook é conhecida: ele não pode arremessar. O time não tem qualquer tipo de espaçamento quando ele está na quadra. Então, é muito fácil defende-lo. As equipes lhe deixam livre para chutar do perímetro, enquanto aglomeram a marcação em Nikola Jokic no garrafão. Isso dificulta as coisas”, explicou o olheiro.

Denver já foi um time que sofreu com as bolas de três nos playoffs de 2023/24. Além de adicionar o veterano MVP que não tem como especialidade o arremesso, o time também perdeu Kentavious Caldwell-Pope para o Orlando Magic. Um dos únicos atletas que ganharam dois títulos de NBA nessa década, ele é alguém especialista justamente no jogo fora da bola, seja na defesa ou nas bolas triplas.

Então, a dificuldade do encaixe do armador parece óbvia no começo. Em seus dois primeiros jogos, ele teve uma média de quatro pontos por jogo. Além disso, teve terríveis 11% de eficiência tanto em arremessos gerais como em bolas de três. O Nuggets foi derrotado por 37 pontos nos minutos em que ele esteve na quadra nas partidas contra Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers.

Mas após a declaração vinda do olheiro, o camisa 4 teve uma atuação um pouco mais sólida contra o Toronto Raptors na última segunda-feira (28). Afinal, anotou nove pontos, quatro rebotes e três assistências em 17 minutos. Ele acertou três de sete arremessos e três de seus quatro lances livres. O Nuggets foi derrotado por um ponto enquanto esteve em quadra, mas ainda assim, foi um pouco melhor em relação aos primeiros dois jogos. Ao menos, Denver venceu a partida.

A declaração do olheiro não tinha apenas a ver com o encaixe ruim do armador e o Nuggets. Para ele, o atleta já não pode mais ser um bom jogador na liga com suas características atuais. Então, indicou que a melhor decisão era a de se aposentar da NBA para Russell Westbrook.

“Os pontos fortes também estão mais difíceis de serem alcançados. Ele ainda é um cara explosivo que vai atacar a cesta. Mas, às vezes, ele corre demais, ou vai um pouco antes do que deve subir, o que dificulta suas bandejas. O que penso de verdade é que Russell Westbrook deveria se aposentar. Ele não é mais um bom jogador atualmente”, concluiu.

Desde que deixou o Thunder, Westbrook tem rodado por vários times na NBA. A franquia do Colorado é seu quinto time nos últimos seis anos. Isso inclui também o Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. Seus times só venceram uma série de pós-temporada desde então.

