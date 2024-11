Russell Westbrook faz triplo-duplo histórico e Nuggets vence

A última vitória do Denver Nuggets havia sido com um triplo-duplo de Nikola Jokic, mas nessa terça-feira (19), o time voltou a vencer com a marca de outro jogador: Russell Westbrook. No entanto, não foi qualquer um. Além de ser o seu primeiro pelo Nuggets, o armador obteve o 200° da carreira. Tudo aconteceu enquanto Denver bateu o Memphis Grizzlies fora de casa por 122 a 110.

Westbrook saiu do banco e produziu 12 pontos, 14 assistências e dez rebotes em cerca de 33 minutos pelo Nuggets. Enquanto isso, Jamal Murray (27 pontos, seis assistências) e Michael Porter (24 pontos, 11 rebotes) foram os principais destaques de Denver. Por outro lado, Santi Aldama foi o cestinha do Grizzlies com 28 pontos, além de 11 rebotes.

E teve um lance curioso no jogo envolvendo Aldama (Grizzlies) e Westbrook (Nuggets). Isso porque o armador de Denver, após fazer cesta, encarou o espanhol. Então, a arbitragem puniu o MVP de 2016/17 com uma falta técnica.

Russell Westbrook is the first player in NBA history with 200 triple doubles 👏 10 PTS | 14 AST | 10 REB pic.twitter.com/4P5JUEsCaW — Ballislife.com (@Ballislife) November 20, 2024

“Estou muito feliz”, afirmou Russell Westbrook, pela marca. “Mas sou grato por jogar bem para conseguir isso. Mas ainda agradeço aos que vieram antes de mim”.

Além de conseguir o triplo-duplo, Russell Westbrook afirmou que não ficar irritado com Dario Saric por deixar de fazer uma cesta pelo Nuggets. Aquele lance daria a ele, ali, a marca histórica.

“Eu o agradeci por ter feito a outra cesta, perto do fim do jogo, que foi a mais importante”, disse. “Mas sempre que meu time vence e eu consigo um (triplo-duplo), eu fico muito feliz”, concluiu Westbrook.

Com 200 triplos-duplos de Russell Westbrook, o próximo jogador em atividade na lista é justamente seu colega, Nikola Jokic. O sérvio possui 136, sendo quatro deles em seus últimos quatro jogos. No entanto, Jokic não atua desde o dia 10 deste mês (motivos pessoais). O Nuggets não vencia desde então (dois jogos).

Enquanto não existe previsão para a volta do três vezes MVP, o Nuggets obteve a oitava vitória em 13 jogos. Agora, o time do Colorado ocupa o quinto lugar no Oeste.

“É difícil descrever”, disse Julian Strawther. “Duzentos triplos-duplos é muita coisa. Não sei nem se eu terei 200 jogos na carreira”.

O jogo dessa terça-feira valia, ainda, pela Copa da NBA. O Nuggets soma uma vitória e uma derrota e volta às quadras apenas na próxima sexta-feira, noite em que vai disputar mais uma vez pelos dois torneios.

