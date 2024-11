“Russell Westbrook é um rockstar”, exalta técnico do Nuggets após vitória

A vitória mais importante da temporada do Denver Nuggets até agora teve participação crucial de Russell Westbrook. O craque anotou 29 pontos e, com isso, foi o cestinha do triunfo sobre o então invicto Oklahoma City Thunder. O técnico Michael Malone crê que foi uma noite para coroar o impacto positivo do astro desde que chegou ao time. Mas não está acontecendo do lado da quadra em que se pensava.

“Russell, em primeiro lugar, tem sido um rockstar defensivo para a nossa equipe. Um veterano de 17 temporadas não costuma estar disposto a mudanças, mas amo como tenta ser mais disciplinado. Percebo como ele sempre se empenha para tentar cumprir funções que pedimos que faça, mas nunca fez antes. Dou muito valor a isso”, elogiou o treinador, depois da vitória por 124 a 122.

Apesar da exaltação à defesa, Westbrook foi decisivo para o Nuggets no ataque nessa quarta-feira. A equipe chegou a estar perdendo por 16 pontos no terceiro quarto. Então, engatou uma parcial de 22 a 6 para empatar o jogo. Houve 15 pontos seguidos anotados ou gerados por assistências do armador. Para Malone, dos dois lados da quadra, o comprometimento do veterano é especial.

“Jogadores tão experientes quanto Russell não querem aprender coisas novas, pois são o que são. Você precisa aceitá-los assim. Mas ele é diferente porque se importa com a equipe. Está bem comprometido em ajudar o coletivo. E se cobra o tempo inteiro para ser melhor. Por isso, treiná-lo virou um enorme privilégio a cada dia”, reverenciou o técnico campeão da NBA.

Mensagem

Denver e Oklahoma City começaram a temporada entre os favoritos ao título do Oeste. Mas trilham trajetórias bem diferentes. O primeiro perdeu três dos primeiros cinco jogos, enquanto o segundo estava invicto até essa partida. Portanto, para Russell Westbrook, a vitória foi um aviso do Nuggets. A diferença na tabela de classificação atual não reflete os dois times.

“Nós queríamos passar uma mensagem nessa noite. É claro que, hoje, eles têm a melhor campanha do Oeste. Mas nós sentimos que temos uma equipe melhor do que Oklahoma. Então, acho que mostramos isso dentro de quadra”, afirmou o craque. Além dos 29 pontos, ele ainda pegou seis rebotes e deu seis assistências contra o Thunder.

Assim como Malone só tem elogios a Westbrook, a admiração é mútua. O veterano não esconde que nem sempre se entendeu com os seus treinadores durante a carreira. Mas, no caso do técnico de Denver, há um ponto em que são iguais. “A gente se entende bem porque, no fim das contas, eu acho que nós dois somos um pouco malucos”, admitiu.

Lobby interno

A contratação de Westbrook foi a maior notícia de uma offseason criticada do Nuggets. Trazer o ex-MVP da liga, a princípio, só ajudou a aumentar a onda de críticas ao time no mercado. Mas, como especulado, a chegada do armador contou com o apoio de Nikola Jokic. O GM da franquia, Calvin Booth, confirmou que o pivô é um defensor do armador de 35 anos.

“Nikola mereceu o respeito de ser consultado sobre o que pensa de algumas possíveis contratações. Então, tentamos envolvê-lo o máximo que podemos. Trazer Russell, por exemplo, foi uma ideia da qual sempre gostou. Eu acho que, acima de tudo, ele adora e admira a paixão com que Russell joga basquete”, apontou o dirigente.

