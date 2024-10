James Harden enaltece Russell Westbrook: “Estaremos no Hall da Fama”

No sábado (26), o Los Angeles Clippers venceu o Denver Nuggets por 109 a 104. O confronto foi o primeiro entre Russell Westbrook e seu antigo time, fazendo com sua performance fosse observada e aplaudida por antigos colegas, como James Harden. Em entrevista, o armador da franquia californiana enalteceu a carreira do amigo.

“Nós dois crescemos em Los Angeles”, disse Harden após o jogo. “Quando nós nos aposentarmos, estaremos no Hall da Fama. Isso é uma história. Estou feliz por ele estar feliz e jogando bem. Ele está fazendo o que sempre fez. Então, é sempre uma felicidade quando nós nos vemos”.

James Harden e Russell Westbrook iniciaram a carreira juntos no Oklahoma City Thunder. Em seguida, se reuniram no Houston Rockets em 2019/20 e no Clippers na temporada passada. O último ano, em especial, serviu para que Westbrook voltasse a ter oportunidades para mostrar que ainda pode liderar um time.

Desse modo, assinou um contrato de dois anos por US$6.7 milhões com o Nuggets após ser trocado para o Utah Jazz e dispensado. Desde então, o veterano assume a função de sexto homem e lidera os reservas da equipe.

“Ele leva energia para a quadra toda noite”, disse Ty Lue, técnico do Clippers, antes do jogo contra o Nuggets. “É por isso que ano passado fomos atrás do Russ… pela tenacidade, energia e o que ele consegue oferecer em quadra toda noite. Então, eu não acho que hoje será diferente”.

Westbrook continua sendo esse mesmo jogador, mas está sofrendo para achar ritmo ofensivo. Ele anotou dois pontos, um rebote, duas assistências, dois roubos de bola e um toco em 19 minutos contra o Clippers. O armador não acertou nenhum dos oito arremessos que tentou.

No entanto, ele leva intensidade e rapidez para o Nuggets, um dos times mais devagar da NBA. Além disso, também assumiu a função de veterano e mentor para os jovens jogadores, como Christian Braun e Peyton Watson.

“Ele nos disse exatamente como eles gostam de jogar”, contou Watson. “Para ser sincero, ele foi quem ficava dizendo que o jogo ainda não tinha acabado e que poderíamos vencer. Podemos dar tudo de nós e voltar para o jogo. Foi o que fizemos, então esse mérito é dele”.

Desse modo, o impacto de Westbrook vai muito além de sua média de 11.1% de aproveitamento geral nas duas partidas que teve até o momento. De acordo com Terance Mann, o veterano marcou sua carreira.

“Ele é um dos melhores colegas de time que já tive”, afirmou. “Leva intensidade para o time dentro e fora de quadra, então é sempre ótimo estar junto dele”.

