Rumores apontam três jogadores que o Warriors deve ter no Draft

O Golden State Warriors tem somente uma escolha no recrutamento da NBA: a 41ª. Desse modo, a equipe conta apenas com uma pick de segunda rodada para tentar aumentar a lista de opções do técnico Steve Kerr no elenco. As avalições, assim, devem ser minuciosas em busca de um acerto. Segundo os rumores, ao menos três jogadores estariam no radar do Warriors para a seleção no Draft

De acordo com Dalton Johnson, da NBC Sports Bay Area, os três jogadores monitorados pelo Warriors são estrangeiros. São eles: o ala Alex Toohey e o pivô Rocco Zikarsky, ambos da Austrália, e o também pivô Hansen Yang, da China.

O primeiro nome monitorado pelo Warriors no Draft é Toohey. O ala de 20 anos fez sua segunda temporada na Liga de Basquete da Austrália. Pelo Sydney Kings, ele teve médias de 10.5 pontos, 3.9 rebotes e 45% nos arremessos durante 2025. O jovem, aliás, esteve perto basquete universitário, mas recusou um convite de Gonzaga para ter espaço em uma torneio profissional.

Publicidade

Zikarsky, enquanto isso, seria uma aposta maior do Warriors no Draft, em relação a Toohey. Aos 18 anos, o pivô de 2,21 metros é visto como um jogador capaz de acumular tocos e proteger o garrafão. No entanto, as médias de 4.6 pontos e 3.4 rebotes na Austrália ainda colocam incertezas em seu jogo. Desse modo, Golden State teria que realizar um trabalho minucioso para moldá-lo à NBA.

Leia mais!

Por fim, Hansen Yang é outro que poderia chegar para reforçar o garrafão. De acordo com os rumores, o Warriors o adicionou na lista de jogadores para o Draft após o Combine. Com 2,16 metros e 115 quilos, ele impressionou nas avaliações e mostrou boa visão de jogo, mesmo como pivô. Na Liga da China em 2025, ele teve médias de 16.6 pontos, 10.5 rebotes e 2.6 tocos.

Publicidade

Em meio aos jogadores indicados, o Warriors pode fugir de um padrão caso selecione um deles. Isso porque, desde que Mike Dunleavy Jr. assumiu o time em 2023, somente jogadores do basquete univeristário nos EUA foram selecionados. No primeiro Draft, por exemplo, foram escolhidos Brandin Podziemski e Trayce Jackson-Davis, enquanto Quinten Post saiu no ano passado.

Time de San Francisco está atrás de peças diferentes, seja no Draft ou na agência livre da NBA. Equipe pode fazer trocas por pivô, além de um ala-armador.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA