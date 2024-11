Rudy Gobert reclama de jogador do Nuggets após enterrada

O pivô Rudy Gobert protagonizou uma briga com um jogador do Denver Nuggets nessa sexta-feira. Mas o problema não aconteceu por acaso. Christian Braun conseguiu uma enterrada impressionante sobre o especialista defensivo e, em seguida, ficou animado demais. Ele flexionou os músculos e deu uma peitada enfática no francês. A resposta veio, mas o veterano garante que tudo não passou de um momento acalorado.

“Christian fez uma enterrada em cima de mim e foi incrível mesmo. Mas realmente não gostei do que aconteceu depois do lance. A jogada foi ótima e, acima de tudo, algo de jogo. Tem muita adrenalina fluindo também. Só achei a celebração um pouco demais, reclamei porque passou do ponto. No entanto, respeito e gosto de Christian”, disse o titular do Minnesota Timberwolves, depois da vitória por 119 a 116.

Apesar do discurso pós-jogo, a reação de Gobert foi bem agressiva. Ele agarrou Braun pelo pescoço e o empurrou, o que deu início à discussão. Contribuiu para o “calor” da briga, além disso, o estado do jogo. Já faltavam menos de seis minutos para o fim da partida e o Nuggets abriu oito pontos de vantagem com a enterrada. Mas o gigante garante que toda a hostilidade ficou em quadra.

“Christian invadiu um pouco o meu espaço, mas nada além disso. Como disse, eu não tenho nada contra ele. Aliás, acho que é um jogador muito bom, um garoto ótimo. E, sobretudo, foi uma grande vitória para o nosso time. A gente superou as dificuldades como um grupo. Eu acho que essa é uma daquelas vitórias que fazem o time crescer junto”, projetou o melhor defensor da liga na última temporada.

Autocontrole

A visão de Braun do lance, aliás, também mudou após o cronômetro zerar. O jogador do Nuggets não condenou a sua empolgação, mas admitiu que passou do ponto na reação contra Rudy Gobert. Ele acredita que foi o grande culpado pela confusão por causa da ênfase exagerada da celebração. Fica um aprendizado importante sobre autocontrole para o recém-promovido titular de Denver.

“Eu fiquei bem empolgado porque Rudy é o melhor protetor de aro da NBA. Fazer uma jogada assim em cima de um defensor do seu nível é um evento. Isso não é algo que acontece todos os dias. No entanto, são só dois pontos. Preciso ser mais responsável com as minhas reações em quadra”, reconheceu o jovem ala-armador. Ele finalizou a partida com 14 pontos e sete rebotes.

Os dois atletas, como esperado, receberam faltas técnicas depois da confusão. Braun acha que, assim, “diluiu” o possível impacto da enterrada no jogo. “É óbvio que esse é o tipo de jogada que um atleta quer fazer. Afinal, são lances que mudam a cara de uma partida. Mas, ao mesmo tempo, tomar faltas técnicas acabam com esse momento. Por isso, tenho que me controlar”, completou.

Mentalidade campeã

Como citado, após a enterrada, o Nuggets abriu oito pontos de frente contra o Twolves. Ou seja, os visitantes tinham uma boa diferença no placar e empolgação de um lance sensacional nos minutos finais. Os locais, mesmo assim, correram atrás e conseguiram a virada. Gobert foi um dos protagonistas da reta decisiva, com ótima defesa em Nikola Jokic na posse que poderia ter levado o jogo para a prorrogação.

“A nossa equipe nunca vai desistir porque é essa a mentalidade campeã que precisamos ter. Todos os melhores times da liga são excelentes, mas ninguém é perfeito. Isso não significa, no entanto, que duvidam dos seus potenciais. Eles reagrupam nos momentos ruins e sabem como restabelecer o foco sob pressão. Assim, nunca perdem a identidade”, concluiu o astro francês.

