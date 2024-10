“Meu objetivo é ser o melhor defensor da história da NBA”, crava Rudy Gobert

Rudy Gobert pode ser o melhor defensor da NBA na última década, mas não recebe esse tratamento. Muito pelo contrário. É comum ver ataques com críticas desrespeitosas ao jogador de analistas, torcedores e até colegas de liga. São comentários que, aqui e ali, ultrapassam os limites da quadra. Afinal, como é possível explicar algo assim? O pivô acredita que tudo não passa, antes de tudo, de ignorância por parte de todos.

“A minha reputação na defesa é algo que não ganhei em só um jogo, de uma hora para outra. É um capital que conquistei ao longo dos anos e temporadas. A consistência é, a princípio, uma coisa tediosa. Mas foi como alcancei esse status. Então, acho que essa é uma das razões pelas quais é difícil para tantos não entenderem a minha função. Só isso”, avaliou o francês, em entrevista ao site The Athletic.

É impossível negar o peso de Gobert na configuração defensiva da NBA recente. A sua presença impulsionou o Minnesota Timberwolves e, anteriormente, Utah Jazz para as defesas mais eficientes da liga. Parece consenso que o seu posicionamento dentro do garrafão, por si só, reduz o volume de infiltrações contra o time. As pessoas podem contestar, mas ele sabe que é um marcador histórico. E quer mais.

“O meu objetivo é ser o melhor defensor da história dessa liga. E, no momento, o meu foco absoluto está em conquistar um título da liga. Quero seguir causando um impacto positivo em meu time e, com isso, colocá-la no topo das melhores defesas da NBA. Eu acho que essa é a melhor pista para indicar um marcador histórico no jogo”, opinou o protetor de aro francês.

Recordista

Rudy Gobert driblou as críticas para virar um recordista da NBA depois de levar o prêmio de melhor defensor do ano pela quarta vez. Ben Wallace e Dikembe Mutombo foram os únicos que também possuem quatro troféus do quesito. No entanto, por algum motivo, passou a ser normal ver as pessoas contestarem as suas eleições. O pivô acha que não ser um nome midiático deveria valorizar, não minimizar os seus feitos.

“As pessoas adoram menosprezar os prêmios, mas existe um motivo para isso. Pergunte para as pessoas se Rudy, jogador do Utah Jazz e Timberwolves, é um atleta empolgante. Ou seja, os votantes realmente estavam animados em me escolher? Ou são só pessoas que assistem aos jogos e analisam basquete o dia inteiro? Que tentam votar com base não em badalação, mas sim impacto real?”, questionou o veterano.

É provável que Gobert nunca conquiste o coração dos torcedores da NBA. Mas, com o passar do tempo, ele admite que isso tem cada vez menos valor diante do que já fez dentro de quadra. “Eu não sou o jogador mais badalado e adorado da NBA. Sei disso. Por isso, se fosse baseado só nessas coisas, tenho certeza de que não teria tantos prêmios de melhor defensor da liga”, resumiu.

Exemplar

Muita gente pode não gostar de Gobert, mas um dos maiores talentos do basquete está ao seu lado. Victor Wembanyama já conhecia o conterrâneo de outras ocasiões e, nas férias, teve a chance de trabalhar ao lado do pivô. Ambos compartilharam o vestiário durante a disputa das Olimpíadas. Para o garoto do San Antonio Spurs, o titular do Twolves virou um exemplo a seguir na carreira.

“Há jogadores em atividade, certamente, que admiro. São atletas que cresci vendo pela televisão e, assim que os conheci ao vivo, não me decepcionei. Rudy, por exemplo, é um cara que conheci ainda melhor na seleção francesa e vi de perto a sua ética de trabalho. Eu sei como ele encara o esporte e, antes de tudo, é bem inspirador para mim. Me espelho bastante nele”, exaltou o jovem craque.

