Gordon Hayward aponta “único defeito” de Rudy Gobert na defesa

Rudy Gobert foi a razão para o Minnesota Timberwolves ter a melhor defesa da última temporada, mas Gordon Hayward sabe como atacar o defensor. Em entrevista ao podcast The Pat Bev Podcast with Rone, o ex-colega de time do pivô comentou sobre as campanhas que tiveram juntos no Utah Jazz. De acordo com ele, o francês só tem um defeito na defesa.

“Ele sempre teve problema em marcar no perímetro”, afirmou Hayward. “Então sempre que íamos jogar contra um armador rápido e que consegue arremessar, sabíamos que seria difícil. Tínhamos muita dificuldade em jogar contra o Boston Celtics quando eles tinham Isiah Thomas. Também tínhamos dificuldade em jogar contra Kemba [Walker] e Damian Lillard. Esses armadores que se vissem ele muito longe do garrafão, conseguiam dar a volta nele. E se ele tivesse muito perto do garrafão, era só eles arremessarem”.

Gordon Hayward jogou ao lado de Rudy Gobert durante as três primeiras temporadas do pivô na NBA, de 2013 a 2017. Na época, o francês já participava das corridas para Defensor do Ano, mas não ficava entre os finalistas ao prêmio. No entanto, o ala aposentado fez questão de deixar claro que considera o ex-companheiro um defensor de elite.

Publicidade

“Então acho que a única crítica para o jogo defensivo dele é que ele não consegue defender o perímetro. Não acho que ele seja ruim nisso, mas os adversários são os melhores jogadores do mundo. Utilizar paredes e arremessar é o que eles fazem”, completou.

Leia mais sobre o Minnesota Timberwolves!

Em 2o23/24, Gobert teve sua segunda temporada no Timberwolves e ganhou seu quarto prêmio de Defensor do Ano. Em 76 partidas, registrou 14 pontos, 12.9 rebotes, 1.3 assistência, 2.1 tocos e 66.1% de aproveitamento nos arremessos de quadra em 34.1 minutos. Desse modo, igualou o recorde de Dikembe Mutombo e Ben Wallace do prêmio.

Publicidade

Ele foi o principal responsável pelo Timberwolves ter o melhor defensive rating (108.4), ou seja, a melhor defesa da temporada regular passada. Além disso, a equipe teve a quinta maior média em mais rebotes defensivos pegos (34.2) e em mais tocos dados por jogo (6.1). Então o Timberwolves teve sua melhor campanha nos playoffs desde 2004 ao chegar nas Finais da Conferência Oeste. Foi a segunda vez na história da franquia que eles chegam até esta fase da pós-temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA