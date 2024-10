Ron Harper detona Andre Drummond: “Piada”

O ex-jogador Ron Harper não poupou palavras para criticar Andre Drummond e sua declaração durante o Media Day de que é o melhor reboteiro da história da NBA. O pivô do Philadelphia 76ers é conhecido por ser especialista no quesito. Então, no seu retorno à franquia, o veterano falou sobre o motivo de ser contratado.

“Pegar rebotes. Acho que é, acima de tudo, para isso que fui contratado. Eu sou o melhor reboteiro que já jogou esse jogo. Então, eu estou aqui para realizar esse trabalho e conseguir o maior número de rebotes que puder. Espero que vocês tenham percebido o que eu falei: sou o melhor reboteiro da história da NBA. Da história”, declarou, arrancando risos dos jornalistas presentes.

Ele voltou a fazer a mesma afirmação em um podcast recente. Dessa forma, gerou a reação do ex-jogador Ron Harper. Respondendo a uma das publicações que reproduzia a fala de Drummond, o pentacampeão da liga detonou o jogador do Sixers.

“Melhor reboteiro de todos os tempos? Isso é muito engraçado. Meu Deus, você não se ouve, garoto? Que piada é essa”, disparou Harper.

Harper falou com a propriedade de quem atuou com alguns dos melhores jogadores da história no quesito. Afinal, ele foi tricampeão ao lado de Dennis Rodman no Chicago Bulls, alguém que é sempre citado como um possível vencedor desse posto. Além disso, ganhou seus últimos dois títulos com Shaquille O’Neal no Los Angeles Lakers.

Rodman teve uma média de 13.1 rebotes na carreira. Aliás, ele foi o jogador com a maior média no quesito de 1991/92 até 1997/98. Na era de um jogo muito físico, e de grandes pivôs, ele se destacou como um líder do quesito com pouco mais de 2 metros de altura. Nos anos seguidos em que liderou a NBA em rebotes, sua média foi de impressionantes 16.7 por partida.

Apesar das criticas de Ron Harper, Andre Drummond também tem números fortes nesse sentido. Isso porque tem 12.4 de média na carreira. Portanto, somou mais de mais de nove rebotes por jogo em dois dos últimos três anos, mesmo atuando por menos de 20 minutos. No começo da temporada 2024/25, enquanto substitui Joel Embiid no garrafão da Philadelphia, ele tem média de 13 rebotes em 28.3 minutos.

O camisa 5 talvez não seja o maior da história no quesito, mas certamente tem bons números e é um dos melhores da atual geração de jogadores. Apesar disso, se autodeclarar como o maior de todos, o fez receber muitas críticas. Ele deve voltar ao banco de reservas em breve, com o retorno de Embiid.

