Rockets pode tentar troca por Devin Booker

Eliminado nos playoffs da NBA logo na primeira rodada, o Houston Rockets pode tentar reforçar o elenco ao fazer uma troca por Devin Booker. A informação é do portal Sports Illustrated. De acordo com o site, no entanto, o dono do Phoenix Suns, Mat Ishbia, não vai facilitar.

“Nunca irá acontecer”, havia dito Ishbia em março, quando perguntado sobre trocar Booker. “É bobagem. Vou te dizer… Devin Booker está em seu auge. E, para ganhar um título, você precisa de uma estrela como ele, um grande jogador”.

Mesmo assim, porém, Houston segue de olho no ala-armador. De acordo com Kelly Iko, do portal The Athletic, a equipe sentiu, durante a série contra o Golden State Warriors, que precisa de um “pontuador confiável”. O craque do Suns, então, viria para essa função.

“Por conta de sua juventude, talento, escolhas de Draft e posição atual na NBA como um time em ascensão, Houston será um destino natural para nomes de peso na offseason”, disse Iko. “A diretoria do Rockets esperava ir o mais longe possível nos playoffs. Contudo, usou este ano como uma forma de coleta de dados para avaliação imediata e futura. Nomes como Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Zion Williamson e Devin Booker serão ligados aos rumores nas próximas semanas. Cada um com prós e contras dependendo da direção que Houston decidir tomar. Fontes da equipe dizem que o Rockets vai olhar o mercado de perto e ver encaixes e propostas”.

Outro jogador do próprio Suns que também é especulado em Houston é Kevin Durant. Embora a saída do craque seja vista como mais fácil, já que Phoenix tentou trocá-lo em fevereiro, a equipe texana não gosta tanto assim dele. Isso porque Booker é visto como uma estrela que ficará mais tempo por lá ao lado de nomes como Tari Eason, Alperen Sengun e Amen Thompson.

A troca por Devin Booker será difícil, mas se alguém consegue tirar do papel, é o Houston Rockets. Afinal, a equipe tem várias escolhas de Draft, bons jogadores jovens, espaço salarial e um bom futuro pela frente.

Pelo lado do Suns, as prováveis saídas de Kevin Durant e Bradley Beal podem acelerar uma reconstrução. Para montar o elenco, a franquia ficou sem escolhas de Draft e jovens jogadores, o que atrapalha um rebuild “natural”.

Por fim, Booker tem contrato até 2028. Assim, ele vai receber US$171,2 milhões em salários nas próximas três temporadas.

