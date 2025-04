Rockets e 76ers entram na briga por GM demitido da NBA

Após a demissão no Sacramento Kings, Monte McNair pode ter uma nova chance. De acordo com Sam Amick e Anthony Slater, do The Athletic, Philadelphia 76ers e Houston Rockets têm interesse no GM demitido da NBA. Ele foi desligado do ex-time logo após a queda no play-in do Oeste.

McNair, porém, não deve ocupar um cargo de GM na NBA. Embora Rockets e 76ers tenham interesse, os times não pretendem demitir seus executivos principais no momento. Portanto, o ex-Kings ocuparia uma função inferior da que exercia em Sacramento.

“McNair, que passou 13 anos em Houston, pode retornar ao Rockets em um cargo no front office, ao lado do GM Rafael Stone, que é seu amigo próximo. Ele também tem fortes laços e possíveis oportunidades na Philadelphia, onde Dary Morey comanda o front office do 76ers”, informaram Amick e Slater.

O ex-GM do Kings trabalhou com Stone e Morey no Rockets. Ele chegou a Houston em 2007, no mesmo ano que o atual dirigente do 76ers. Assim, ele era uma espécie de braço direito do antigo presidente de operações do time do Texas. Em 2020, ele saiu após receber a oferta para comandar Sacramento.

Então, foram cinco anos do GM no comando do Kings na NBA. Ele foi responsável por acelerar a reconstrução do time da Califórnia e contratar o técnico Mike Brown. Em 2022/23, aliás, o dirigente montou o time que recolocou Sacramento nos playoffs após 17 anos.

O Kings, porém, não conseguiu repetir o sucesso nos últimos dois anos. Na atual temporada, a situação para McNair começou a ficar complicada. Primeiro, ele contratou DeMar DeRozan. Depois, trocou De’Aaron Fox e demitiu Mike Brown. Por fim, Sacramento sequer conseguiu uma vaga nos playoffs e o GM foi demitido na NBA.

No 76ers ou no Rockets, o GM poderá ter uma nova chance na NBA. A depender de onde escolher, ele pode enfrentar situações distintas. O Sixers vem de um ano turbulento, após ter uma das piores campanhas do Leste. Houston, enquanto isso, deve ter uma offseason movimentada para reforçar o time que ficou em segundo no Oeste.

O Kings, por fim, busca um novo GM na NBA. Segundo Shams Charania, da ESPN, o provável contratado será Scotty Perry.

