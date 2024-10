RJ Barrett sofre lesão e desfalca Raptors

Na terça-feira (8), o Toronto Raptors confirmou a lesão de RJ Barrett no ombro sofrida no duelo contra o Washington Wizards pela pré-temporada da NBA. Segundo a franquia, ele sofreu uma torsão na articulação do ombro. Como resultado, o ala ficará fora do restante dos jogos preparatórios para 2024/25.

Além disso, o Raptors ainda não definiu uma data para a recuperação da lesão de RJ Barrett. Portanto, o jogador deve ser reavaliado antes do início da temporada. Toronto, aliás, inicia sua campanha no dia 23 de outubro, em confronto contra o Cleveland Cavaliers. No entanto, com a proximidade do início da temporada regular, a contusão do atleta levanta dúvidas sobre sua participação nos primeiros jogos de 2024/25.

O canadense teve boas apresentações desde que chegou ao time. Então, seu desfalque preocupa a equipe, já que a pré-temporada é o momento de preparar o elenco para a campanha regular. Mesmo assim, o Raptors espera que ele volte antes do início dos jogos oficiais.

Barrett chegou a Toronto na última trade deadline e se tornou peça essencial no time, contribuindo tanto no ataque quanto na defesa. Vale lembrar que no acordo Immanuel Quickley também chegou ao Raptors, enquanto OG Anunoby foi para o New York Knicks.

Posteriormente, Quickley assinou um contrato de cinco anos e US$175 milhões na offseason como um agente livre restrito.

Com Barrett fora, o Raptors terá que ajustar sua escalação para os próximos amistosos. A ausência de um jogador como ele afeta a dinâmica do time, que depende de sua versatilidade. Ele é um jogador importante tanto no ataque quanto na defesa. Sua recuperação é fundamental para o time alcançar suas metas.

Mesmo sem um prazo exato de recuperação, a expectativa é que Barrett se recupere a tempo de disputar grande parte da temporada regular. A torsão no ombro pode ser uma lesão leve ou grave, dependendo do grau. Mas o jogador já está recebendo o tratamento necessário para voltar o quanto antes.

Enquanto isso, o Raptors continuará com os treinamentos e buscando um time ideal para a temporada. Ainda assim, seguirá na esperança de que Barrett se recupere antes do dia 23 de outubro. A equipe tem outros jogadores que podem cobrir sua ausência temporária, mas a presença do ala é considerada essencial a longo prazo.

Não tão ruim?

Apesar da lesão de um dos principais jogadores de Toronto, a notícia não deve preocupar os planos para o futuro. Isso porque, o Raptors é visto com uma equipe em reconstrução. Ou seja, deve buscar boas escolhas de Draft nos próximos anos. Portanto, vencer não deve ser a grande prioridade da franquia em 2024/25.

Prova disso foi a recente declaração do pivô Jakob Poeltl. De acordo com o jogador, não faz sentido o time buscar vitórias a todo custo.

“Acho que todos nós sabemos que não vamos em busca do título este ano. Não faz sentido o Raptors vencer jogos e sacrificar o desenvolvimento dos jovens jogadores”, avisou Jakob Poeltl durante o Media Day da equipe.

