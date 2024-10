Reforço do Warriors, Lindy Waters faz cesta da vitória sobre o Clippers

O Golden State Warriors começou a pré-temporada com uma vitória sobre o Los Angeles Clippers com um herói inusitado: Lindy Waters. Para começar, o reforço recém-chegado foi o cestinha da equipe, com 15 pontos em 15 minutos. Mas, acima de tudo, converteu o arremesso no estouro do cronômetro que garantiu o triunfo por 91 a 90.

Antes do início da partida, um mistério terminou: o Warriors apostou em uma formação mais alta titular. O técnico Steve Kerr escalou Draymond Green ao lado de um pivô de ofício (Trayce Jackson-Davis) e Jonathan Kuminga como ala. No entanto, isso teve um impacto óbvio da ausência de Andrew Wiggins no jogo.

O primeiro período foi marcado por oscilações. O Clippers teve uma disparada inicial e, assim, abriu seis pontos de vantagem rapidamente. Mas, em seguida, veio uma reação do Warriors que tomou a liderança em questão de menos de dois minutos. Então, veio mais uma onda em favor dos angelinos – que seguraram a diferença.

No segundo quarto, a situação virou mais uma vez em favor de Golden State. Stephen Curry e Moses Moody protagonizaram o domínio da equipe antes do intervalo. O time equilibrou o marcador já na saída do período e, depois, tomou o comando do placar a cinco minutos do fim do período.

Na saída para os vestiários, o Warriors ganhava por 53 a 49. Mas, como esse placar já sinalizava, o duelo estava longe de estar resolvido.

Segundo tempo

O Warriors iniciou o segundo tempo em melhor ritmo e, a princípio, elevou a vantagem. Com cinco minutos para o final, uma cesta de longa distância de Pat Spencer colocou a diferença em nove pontos. No entanto, mais uma vez, o jogo mudaria de cara de forma rápida. A partir do pior momento da partida, os angelinos voltaram a reagir.

O Clippers fechou o terceiro quarto anotando 16 dos 21 pontos finais. Com isso, saiu da pior desvantagem do jogo para iniciar o último período na frente. Amir Coffey e Bones Hyland, em particular, estiveram à frente da recuperação dos mandantes. O marcador, até então, apontava 71 a 69 para os comandados de Tyronn Lue.

Seguindo a lógica do duelo, o quarto final foi marcado pelo equilíbrio. Mais intenso, aliás, do que em qualquer outro momento. Afinal, foram sete mudanças de liderança nos 12 minutos decisivos. O Warriors até esboçou tentar disparar no início do período liderado por Waters. Kobe Brown, no entanto, respondia pelos californianos.

Com mais de dois minutos para o fim da partida, uma cesta de três pontos de Waters deixou a diferença no patamar mínimo (89 a 88). Então, aconteceu o inesperado: todos pararam de pontuar. Sete posses seguidas não renderam pontuação para nenhum dos lados. O marcador, como resultado, não se mexeu.

O placar só voltou a mexer com 11 segundos para o fim. Jordan Miller acertou um lance livre e, assim, deu a liderança de dois pontos ao Clippers. E, então, veio Waters outra vez. Recebendo um bom corta-luz do brasileiro Gui Santos, o estreante acertou o tiro da vitória no zerar do cronômetro. E o Warriors iniciou a pré-temporada com o pé direito.

Golden State Warriors 91 X 90 Los Angeles Clippers

Destaques

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Lindy Waters II 15 3 1 0 1 Moses Moody 12 4 1 2 1 Stephen Curry 9 1 2 1 0 De’Anthony Melton 8 2 1 1 0 Jonathan Kuminga 7 7 0 1 0

Três pontos: 11-48; Lindy Waters: 5-7

LA Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Ivica Zubac 14 6 1 0 1 James Harden 13 2 8 2 0 Norman Powell 11 1 1 0 1 Kobe Brown 11 9 1 2 0 Bones Hyland 7 4 0 0 0

Três pontos: 8-35; James Harden: 1-4

