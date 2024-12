Recorde e freguesia: Lakers bate Kings com marcas de LeBron James

O Los Angeles Lakers venceu o Sacramento Kings em importante confronto na última quinta-feira (19) em noite de recorde de LeBron James. O ala que vai completar 40 anos no próximo dia 30, tornou-se o jogador a disputar mais minutos na história da temporada regular da NBA. E de quebra, ainda manteve uma sina interessante contra um jogador de Sacramento no processo.

Ao completar dez minutos no confronto de ontem, LeBron atingiu o total de 57.447 minutos disputados em jogos de temporada regular desde que entrou na liga em 2003. Ele ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar, que detinha o recorde anterior em minutos totais.

Para ter uma noção, apenas sete jogadores na história da NBA atingiram a marca de 50 mil minutos. Os outros são Karl Malone, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Jason Kidd e Elvin Hayes. No entanto, apenas James e Kareem ultrapassaram a barreira dos 55 mil minutos.

Uma história cada vez mais única quando lembramos que o camisa 23 disputou seu primeiro jogo na carreira em Sacramento. Na ocasião, marcou 25 pontos, nove assistências e seis rebotes na derrota do Cleveland Cavaliers para a franquia da Califórnia. Ontem, anotou 19 pontos, sete assistências e seis rebotes, além de um toco, para ajudar Los Angeles a vencer o time rival.

Aliás, vale destacar que o camisa 23 já liderava o ranking nos playoffs. James disputou 11.858 minutos de jogos na pós-temporada em sua carreira. O segundo colocado é Tim Duncan, que vem bem atrás com 9.370. Ou seja, o astro já disputou mais de 69 mil minutos entre 2003/04 e 2024/25, somando a fase de mata-matas.

Mas em meio a mais uma marca da incrível carreira do craque, havia um jogo a se vencer. E era importante, afinal, Sacramento tem tentado entrar na zona de play-in há alguns dias, e vencer Los Angeles deixaria a tabela de classificação “embolada”.

O Lakers não só venceu, como também contou com a sorte de um dia favorável. O time poderia acabar em décimo ao fim do dia caso perdesse. E além disso, teria a mesma campanha que o San Antonio Spurs (14 vitórias em 27 jogos), e ficar apenas meio jogo na frente do Kings.

Mas o triunfo, além das derrotas de Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns e Golden State Warriors, colocou a equipe no sétimo posto. Enquanto isso, Sacramento está em 12° lugar, dois jogos abaixo do play-in.

Freguês?

Você se lembra que no ano passado o Kings havia vencido todos os jogos contra o Lakers de LeBron James, mantendo a história de que Anthony Davis jamais havia vencido Domantas Sabonis? Isso acabou em 2024/25, afinal Los Angeles venceu os dois duelos até aqui. Mas outra sina interessante pode explicar o motivo.

DeMar DeRozan desembarcou em Sacramento. O veterano ala soma incríveis 28 derrotas para LeBron James nos últimos dez anos, incluindo também os playoffs. Nenhum jogador da NBA perdeu tanto para outro durante esse período quanto o novo jogador do Kings. Entre as “freguesias”, a de James tem prevalecido.

Davis, aliás, brilhou na defesa. Foram seis tocos e três roubos de bola, que acompanharam um jogo de 21 pontos, 18 rebotes e quatro assistências. Austin Reaves foi o cestinha da vitória de Los Angeles, com 25 pontos.

