Analista libera LeBron James de jogos no Lakers: “Não vão a lugar nenhum”

LeBron James começou a temporada com a meta de disputar os 82 jogos do Los Angeles Lakers. Mas, como esperado, não deu certo. O ala não esteve em duas das últimas três partidas do time por causa de dores no pé esquerdo. A ausência de astros em quadra é vista com suspeita agora, pois vivemos a era do load management. O analista Stephen A. Smith, no entanto, crê que o craque tem um “passe livre” no panorama atual.

“LeBron tirou alguns dias de folga e se tornou uma grande história, mas não sei a razão. Esse cara tem 40 anos de idade e, certamente, fez por merecer um descanso aqui e ali. Então, se quiser, pode tirar uma semana e desaparecer do mapa. E daí? Ele pode fazer isso. Além do mais, em termos competitivos, essa equipe não disputa absolutamente nada. Essa é a verdade”, disparou o polêmico comentarista da ESPN.

O desfalque do astro, a princípio, ganhou repercussão pela forma como foi conduzida. O ala foi dispensado dos treinos do time e passou a ser desfalque por “motivos pessoais”. Apesar disso, nos bastidores, todos já sabiam sobre o agravamento das dores no pé. O técnico JJ Redick até defendeu a ideia de poupar o craque. Smith crê que, na situação atual do Lakers, não há motivos para desgastar o veterano em vão.

“Esse time, em primeiro lugar, não vai a lugar nenhum. Aliás, hoje, o único motivo para não serem irrelevantes é o fato de serem quem são. Eles não estão na disputa do título. Não vão fazer uma troca, mas, mesmo se fizessem, eu não creio que seriam bons para isso. Seguiriam atrás de Oklahoma City, Denver, por exemplo. Ou seja, não brigam por nada”, cravou o veterano analista.

Ninguém além do próprio LeBron James, ao que tudo indica, queria que ele disputasse os 82 jogos do Lakers. As declarações de vários colegas de time, técnicos e dirigentes apontam nesse sentido. Teria sido mais uma marca histórica para o astro, pois só 17 jogadores o fizeram durante a campanha passada. Mas Smith não vê problema nesse “fracasso” do veterano.

“Se LeBron disser que precisa de uma pausa, ninguém pode falar nada. Simplesmente porque é LeBron. Esse homem foi quatro vezes campeão da liga, o melhor jogador de várias finais, quatro vezes MVP da liga. Todos sabem o que já fez e, por isso, merece uma folga sempre que for necessário. Mas durante a temporada regular, lógico”, salientou a celebridade da televisão dos EUA.

Smith defende os descansos de James, em particular, se forem uma forma de priorizar os momentos mais agudos da competição. Por mais que duvide que o time possa ser campeão. “A esta altura, a gente não quer saber de LeBron em outubro e novembro. Nós queremos vê-lo em abril e maio. Não falo junho porque o Lakers não tem chance alguma de estar nas finais”, ironizou.

James deixou o elenco do Lakers por alguns dias e não houve mais notícias. Afinal, para onde foi o craque? A quais recursos recorreu para retomar a melhor condição física, no fim das contas? Poucas pessoas sabem, pois ele mantém a sua vida pessoal reservada. Nem mesmo o conceituado jornalista Shams Charania, da ESPN, tem detalhes mais concretos sobre esse período.

“LeBron estava em uma de suas casas ao redor do mundo. Descansando e recuperando as energias. Afinal, ele é um jogador que está prestes a fazer 40 anos de idade em sua 22a temporada. Está em ótima condição física, mas ainda precisa cuidar do seu corpo. Se isso significa desaparecer por alguns dias, assim vai ser”, resumiu o jornalista.

