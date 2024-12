Lakers fala sobre chance de troca de LeBron James e Anthony Davis

O Los Angeles Lakers tomou uma decisão sobre uma possível troca de LeBron James e Anthony Davis. A franquia negou todos os rumores recentes. A princípio, a informação da recusa da franquia veio do portal The Athletic. Segundo o jornalista Jovan Buha, o objetivo do time é reforçar o seu elenco.

“Dois jogadores que não serão trocados, a menos que solicitem sair de Los Angeles, são Davis (US$ 43,2 milhões) e James (US$ 48,7 milhões)”, escreveu Buha. “Apesar do recente clamor de certos setores da mídia e de fãs para desmantelar o elenco, o Lakers não tem planos de negociar nenhuma das suas estrelas. O objetivo é se reforçar e continuar construindo em torno de Davis e James”.

Em seguida, o jornalista revelou que o Los Angeles Lakers tentou trocar o armador D’Angelo Russell. No entanto, a franquia não encontrou nenhuma equipe interessada no jogador.

Publicidade

Leia mais!

“O Lakers tentou trocar [D’Angelo] Russell antes do prazo final de trocas de 2024 e na última offseason, após ele exercer sua opção de jogador. Mas faltaram interessados”, relatou Buha. “Gabe Vincent tem jogado melhor, mas teve um desempenho abaixo do esperado na parte ofensiva como substituto de Schroder na franquia. Vanderbilt está afastado devido a uma lesão no joelho esquerdo, após perder o início da temporada por causa de cirurgias nos dois pés durante a offseason”.

Assim, parece que o futuro de LeBron James e Anthony Davis será no Los Angeles Lakers. Ainda segundo o artigo do The Athletic, a franquia também não deve trocar outros jogadores como Austin Reaves, Dalton Knetch e Max Christie, pois todos contam com contratos agradáveis que não prejudicam a equipe.

Publicidade

Dessa forma, D’Angelo Russell, Gabe Vincent e Rui Hachimura são os principais nomes da franquia para buscar trocas nas próximas semanas. Portanto, segundo Buha, os alvos do Lakers seriam Walker Kessler, Collin Sexton, Bruce Brown, Jerami Grant, Robert Williams e Kyle Kuzma.

Por fim, para o técnico JJ Redick, a prioridade seria a chegada de mais um pivô. O comandante já havia comentado sobre esse desejo antes mesmo da temporada começar e o Lakers começar a sofrer com problemas físicos.

“Temos que olhar para o que eu acho que é um elenco muito bom, um elenco equilibrado”, destacou Redick. “Por isso, gostaria, em algum momento, de conseguir um outro pivô. Um grande e forte. Basta olhar para o Oeste e observar seus pivôs. Então, para certos confrontos na pós-temporada, você vai precisar de muito tamanho”.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.