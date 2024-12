LeBron James venceu um título com o Los Angeles Lakers, em 2020. Desde então, o jogador segue tentando chegar às finais novamente. Mas segundo Steve Bulpett, do site heavy.com, as chances do camisa 23 ganhar outro anel na cidade não existem.

“É a mesma conversa há muito tempo, só que com algumas pessoas diferentes”, disse. “Agora é o JJ Redick, mas já foi Darvin Ham. Eles podem continuar trocando de treinador, mas isso não vai mudar onde eles estão. Eles têm o LeBron e o Anthony Davis e… o que mais?”

“Enquanto o LeBron não sair, não vai ser um bom trabalho, entende? Vão te cobrar um padrão que não é realista. O LeBron tem quase 40 anos, cara, vamos lá. Ele ainda pode fazer coisas incríveis porque é o LeBron, mas, em termos de ser bom sempre, um verdadeiro candidato ao título… Não vai acontecer. Eles arriscaram tudo nos últimos anos, e não deu certo. Eles precisam ser honestos. Dois astros não foram suficientes com o que tinham ao redor deles”, continuou.

Dessa forma, o Lakers tem tido dificuldades em replicar o sucesso de 2020. Nos últimos quatro anos, o time sofreu eliminações na primeira rodada dos playoffs, lesões em jogadores importantes e até ficou de fora dos playoffs completamente na temporada 2021/22.

“Não era uma questão de técnico. Quase nunca é. Agora que o LeBron teve sua chance de jogar com o Bronny e fazer disso parte de seu legado, ele precisa avaliar esse time. Acho que ele está percebendo as coisas, o que faz muita gente na liga pensar que ele pode estar aberto a uma troca para jogar em outro lugar. A questão é: como fazer essa troca?”.

Nesta temporada, Los Angeles tem 13 vitórias e 11 derrotas. LeBron e Anthony Davis têm jogado em alto nível, mas, sem um grupo a altura para acompanhá-los, a equipe têm sido inconsistente. Assim, rumores de uma possível troca de James surgiram nos últimos dias, com o Golden State Warriors como candidato.

No entanto, nada materializado surgiu, e o camisa 23 assinou novo acordo com a equipe até 2025/26 na última offseason. Assim, LeBron James segue dando seu melhor para trazer outro título ao Lakers. Embora a equipe esteja em má fase, o dia 15 de dezembro está próximo, e jogadores recém assinados poderão ser trocados. A expectativa é de que Los Angeles seja ativo no mercado de trocas, indo atrás de jogadores como Jonas Valanciunas e Dennis Schroder.

