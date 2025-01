Recorde de PJ Washington é recado para Mavericks

O Dallas Mavericks sofreu mais uma derrota na NBA. O revés recente aconteceu na segunda-feira (30) para o Sacramento Kings. O tropeço era praticamente certo, uma vez que Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson e outros estavam fora por lesões. Entretanto, com direito a recorde, PJ Washington chamou a responsabilidade e tentou liderar o Mavericks à vitória.

Somente no primeiro quarto, o ala-pivô marcou 19 pontos, sendo 16 consecutivos. Desse modo, um recorde desde que PJ Washington chegou ao Dallas Mavericks. No fim, ele terminou com 28 pontos, sendo o segundo cestinha da equipe da partida, atrás apenas de Spencer Dinwiddie (30). Entretanto, o Mavs perdeu por 110 a 100 e caiu para uma campanha de 20 vitórias e 13 derrotas.

Ao fim do jogo, Washingon comentou sobre o primeiro quarto histórico. Entretanto, lamentou que não conseguiu manter o ritmo para liderar a vitória do Mavs.

“Eu tentei ser agressivo, buscar arremessos abertos e executá-los com confiança. Mas fiquei um pouco cansado durante o jogo. Isso é culpa minha, porque preciso ser melhor. Mas, no geral, achei que jogamos duro, apesar das dificuldades no terceiro e quarto quartos”, disse Washington.

Apesar de sair com derrota, Washington deu um recado à diretoria do Mavs: ele deve seguir no elenco. Enquanto o time tenta melhorar o nível na busca por título, ele se comprova como uma peça de qualidade e capacidade para contribuir com o objetivo.

“Washington é um jogador essencial, que combina bem com as formações e permite flexibilidade. Seja jogando como ala ou até como pivô em formações mais leves. Ele mantém a coesão do time”, afirmou Kidd, após o jogo.

Na atual temporada, por exemplo, o Mavs perdeu seis dos sete jogos sem o ala-pivô. Parte disso é a sua qualidade como “3-and-D”, com aproveitamento de 39.5% de três pontos e a capacidade de marcar qualquer jogador adversário.

“É um jogador que pode arremessar de três. Fez isso bem na temporada passada e também no último jogo, onde nos deu um ótimo começo. Jogamos em torno dele o máximo que pudemos e ele respondeu com uma partida positiva”, completou Kidd.

O moral com o técnico representa um respaldo para Washington. Após chegar do Charlotte Hornets, ele se estabelecer como uma peça importante do quinteto titular do Mavericks. Com tantos rumores de troca, incluindo por Jimmy Butler, o jogo mostra que o ala deve ficar por longo período.

