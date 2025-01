Raptors planeja se envolver em troca de Jimmy Butler

O Toronto Raptors é um dos interessados na troca de Jimmy Butler. Porém, não para adquirir o astro do Miami Heat. De acordo com Doug Smith, do portal Toronto Star, a equipe do Canadá pretende ser um membro complementar no negócio. Ou seja, um terceiro ou quarto time, para tentar se beneficiar com as “sobras”.

“Butler é um jogador pouco compatível com o elenco atual. Contudo, o GM Bobby Webster e o presidente Masai Ujiri querem atuar como facilitadores no que vier a acontecer com Butler”, informou Smith.

A presença de um terceiro time, inclusive, deve ser explorada. As mudanças nas regras salariais da NBA, afinal, dificultaram as trocas por grandes astros. Portanto, é preciso envolver mais nomes para equilibrar as finanças e conseguir o jogador desejado, como é o caso de Butler.

Publicidade

No Raptors, desse modo, diversos contratos expirantes estão disponíveis. Entre eles, Bruce Brown (US$23 milhões), Chris Boucher (cerca de US$10 milhões) e Davion Mitchell (US$6,4 milhões).

Além disso, o Raptors poderia receber outros contratos expirantes na troca de Jimmy Butler. Da mesma forma, seguiriam acumulando ativos de Draft, sem ter qualquer grande contrato a longo prazo na folha salarial. “Essse é o processo que o time está perseguindo. Assim, é a única forma de entrarem no mercado de trocas até 6 de fevereiro”, acrescentou Smith.

Publicidade

Leia mais!

A questão para Toronto, agora, é analisar os possíveis cenários da troca. Já que Butler é visto como um dos melhores nomes da NBA, diversos concorrentes ao título da NBA busquem sua contratação. Porém, segundo Shams Charania, da ESPN, os destinos mais prováveis são Phoenix Suns, Golden State Warriors, Dallas Mavericks e Houston Rockets.

Outro interessado é o Milwaukee Bucks. Embora fora da disputa como os demais, o time de Wisconsin surgiu como um candidato emergente, segundo Brett Siegel, do ClutchPoints. A franquia, inclusive, poderia até mesmo enviar Khris Middleton, um dos melhores jogadores da história recente da equipe.

Publicidade

O cenário indesejado pelo Raptors, por fim, é a troca não acontecer. O Heat, afinal, pode manter o jogador até o fim da atual temporada caso não consiga uma troca. Inclusive, uma suspensão ainda maior estava sendo especulada.

Diante disso, o prazo fica cada vez mais curto, com o limite de trocas marcado para 6 de fevereiro.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA