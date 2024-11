Rajon Rondo revela como foi jogar com LeBron James

Rajon Rondo e LeBron James marcaram uma forte rivalidade durante suas carreiras na NBA. Entretanto, na temporada 2019/20, o Los Angeles Lakers contratou o armador e uniu dois dos jogadores mais inteligentes da liga. Desse modo, a relação de inimizade deu lugar ao respeito e chegou ao ápice com o título na “bolha” de Orlando.

Hoje aposentado, desse modo, Rajon Rondo revelou como foi a experiência de jogar com LeBron James. Durante o podcast de Draymond Green, o duas vezes campeão da NBA revelou que os dois deixaram o ego de lado e valorizaram o respeito que ambos tinham um pelo outro.

“Eu sabia meu papel na época. Somos dois alfas, mas, ao mesmo tempo, me orgulho de ser uma estrela no meu papel. Então, para mim, aceitei isso, pois sabia qual era a dinâmica. Não havia ego, nenhum ‘bater no peito’. Eu tinha minha opinião, que ele sempre respeitou, assim como a comissão técnica. Sempre houve um enorme respeito mútuo”, contou Rondo.

Em duas temporadas no Lakers, Rondo e LeBron estiveram juntos em 88 partidas. O ex-armador registrou sete pontos, 3.6 rebotes e 5.8 assistências por jogo no período. Além disso, pôde adicionar o segundo título de sua carreira, conquistado ao lado do camisa 23 na Bolha da NBA.

Além disso, os dois anos no Lakers permitiram a Rondo conhecer LeBron de perto. Assim, o ex-jogador conseguiu notar todo o esforço do camisa 23 para manter o alto nível durante toda a sua carreira. O destaque, aliás, ficou para o trabalho físico do astro do Lakers. Algo que colabora para a sua longevidade de 22 anos na NBA.

“Ninguém cuida do corpo como ele. Ele é, sem dúvida, um dos maiores de todos os tempos, extremamente disciplinado. Faz mais do que a maioria. Até mesmo mais do que alguns dos grandes jogadores da NBA já fizeram”, completou Rondo.

O destaque de Rondo é perceptível na carreira de James. O astro, afinal, iniciou sua 22ª temporada na NBA, sendo a maior marca da história, ao lado de Vince Carter. Além disso, apesar de mais de duas décadas, ele se mantém como um dos melhores jogadores da NBA. Em 2024/25, por exemplo, ele tem médias de 24 pontos, 9.3 assistências e 8.3 rebotes por partida.

