Quem é Tyrese Martin, jogador que detonou o Suns?

Vez ou outra, a NBA costuma ter casos de jogadores desconhecidos que têm partidas incríveis. Tyrese Martin foi o jogador da vez após detonar o Phoenix Suns. Na quarta-feira (27), o misterioso ala-armador marcou 30 pontos (o recorde de sua carreira) e liderou o Brooklyn Nets a uma vitória contra Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal.

A atuação colocou o jogador de 25 anos nos holofotes. Afinal, quem foi o desconhecido capaz de desbancar um dos melhores trios da NBA? O Jumper Brasil te conta.

Martin surgiu na NBA como a 51ª escolha do Draft de 2022 pelo Atlanta Hawks. Isso após destaque universitário por Rhode Island e Uconn. No time da Geórgia, no entanto, ele não conseguiu quase nenhuma chance no time principal. Isso porque, foram somente 16 partidas e média de 4.1 minutos.

Publicidade

Desse modo, ele passou a maior parte da temporada no time afiliado na G League. No College Park Skyhawks, por sua vez, foram sete partidas, sendo cinco como titular, e médias de 18.4 pontos, 7.9 rebotes e uma assistência.

As boas médias, ainda assim, não foram suficientes para um novo contrato.

Em sua segunda temporada na NBA, ele passou pelo campo de treinamento do Minnesota Timberwolves, onde foi transferido novamente para a G League. Pelo Iowa Wolves, foram somente cinco jogos e médias menores do que sua primeira temporada.

Publicidade

O Nets, porém, decidiu dar uma segunda oportunidade ao jogador. Na pré-temporada, ele começou com um contratação de exibição por dez dias. Na disputa por uma vaga no time principal, ele superou Killian Hayes e Amari Bailey e conseguiu um contrato de duas vias com o time de New York.

Leia mais!

Antes de surgir na mídia como um jogador da NBA contra o Suns, Tyrese Martin fez cinco partidas pelo time. Entretanto, suas médias foram de 2.4 pontos e 7.8 minutos por jogo.

Publicidade

A lesão de Cam Thomas, porém, deu a ele a chance no jogo passado. Em 28 minutos, ele mostrou um aproveitamento absurdo dos três pontos, com oito de dez cestas de longa-distância. Além disso, ele atingiu o recorde de pontos no Nets para jogadores com um contrato de duas vias.

Ao fim do jogo, o técnico Jordi Fernandez chamou a atuação de “incrível”. Segundo ele, a grande partida de Martin colocou pressão no elenco e promoveu uma “competição saudável”.

“Temos insistido para que ele esteja pronto para arremessar e corte para abrir o garrafão. Ele foi simplesmente incrível,” afirmou Fernández. “Ele jogou de forma muito madura. Então, estou muito feliz por ele, porque não teve muitas oportunidades. Agora, ele as teve em jogos consecutivos e aproveitou”, completou.

Publicidade

Com a grande atuação, Martin deve receber mais chances no Nets. Sobretudo, enquanto Cam Thomas estiver fora, por conta de uma distensão no tendão da coxa esquerda.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA