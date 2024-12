Quatro opções de troca para De’Aaron Fox

A temporada do Sacramento Kings é muito ruim. O time californiano chegou ao ponto de demitir o técnico Mike Brown, mas os rumores continuam por lá. Então, listamos quatro opções de troca para o armador De’Aaron Fox.

Não que seja uma surpresa, mas Fox vem dando sinais de que quer sair em troca. Primeiro, ele teve opção de estender seu contrato. Depois, falou abertamente que gostaria de se aposentar em Sacramento, mas quer brigar para ser campeão. Ou seja, o armador não vê ali uma chance real.

Como o Kings está longe de se classificar diretamente aos playoffs (13 vitórias em 32 jogos), é possível que a equipe passe por uma “implosão”. Neste caso, trocaria seus jogadores mais experientes e iniciaria uma reformulação de elenco. O que está ali não funciona, apesar de ter terminado em terceiro no Oeste em 2022/23.

Publicidade

Mas quando isso pode acontecer?

Bem, existe uma chance de ser já, até a trade deadline (6 de fevereiro). Se o Kings seguir perdendo jogos em sequência e não mostrar reação, é possível que aconteça agora. Do contrário, apenas na offseason, quando a diretoria pode trabalhar melhor, sem pressão alguma e negociar seu atleta.

Publicidade

Então, veja quatro opções de troca por De’Aaron Fox. Note que todas elas foram a partir de rumores que surgiram nos últimos dias.

Leia mais

San Antonio Spurs

O Spurs aparece como uma das equipes com mais interesse. Aqui, listamos o time texano como a principal das opções de troca, mas Chris Paul não iria na negociação por De’Aaron Fox.

Publicidade

Como Paul tem contrato expirante, a direção de San Antonio não quer se desfazer do veterano. Neste caso, iriam Keldon Johnson, Malaki Branham, Charles Bassey e Stephon Castle. Além disso, o Kings receberia duas escolhas de primeira rodada, dois swaps (ou seja, direito de inverter as picks) e uma de segunda.

Assim, o Kings poderia apostar em Castle para ser seu armador do futuro. No Spurs, ele já mostrou serviço.

Houston Rockets

Outro time que surgiu nos rumores de troca por De’Aaron Fox foi o Rockets. Então, Houston mandaria Fred VanVleet e Cam Whitmore, além de duas escolhas de primeira rodada por Kevin Huerter e Fox.

Publicidade

O Rockets cederia um de seus melhores jogadores jovens, além de seu armador titular. No entanto, receberia um dos melhores jogadores da posição na NBA.

Orlando Magic

Para o Magic, ter De’Aaron Fox seria algo muito bom, mas não tem como ser ruim, né? Aqui, o time de Orlando mandaria Jonathan Isaac, Cole Anthony e três escolhas de primeira rodada por Fox.

Claro, em princípio, não parece ser um grande negócio. Afinal, o Kings teria um jogador (Isaac) por mais quatro anos ganhando cerca de US$14 milhões. Mas ele serviria, também, como uma opção de troca futura. Por fim, Anthony poderia atuar ao lado do jovem Devin Carter.

Publicidade

Miami Heat

O Heat vive um momento de incerteza sobre Jimmy Butler. Apesar de a direção dizer que não vai envolver o astro em troca, muitos jornalistas acreditam que Butler não termina a temporada em Miami.

Então, aqui, o Heat mandaria Terry Rozier, Duncan Robinson, Haywood Highsmith e Kevin Love, mais duas escolhas de primeira rodada. Por outro lado, o Kings enviaria Trey Lyles, Alex Len, além de Fox.

Mas a explicação é simples. Os quatro que Sacramento pegaria de Miami possuem contratos até 2025/26. Ou seja, o time pode envolver os atletas em outras negociações ou apenas esperar que seus acordos acabem. Neste segundo caso, o Kings abriria cerca de US$55 milhões de espaço em sua folha para 2026/27.

Publicidade

Como é uma reconstrução, ficar com quatro jogadores por lá não seria um problema. Para 2026/27, por exemplo, o Kings só tem US$100 milhões em contratos, sendo que o de DeMar DeRozan (US$25.7 milhões) não é garantido. Ou seja, teria menos de US$75 milhões para, depois, começar a fazer suas contratações.

Os rumores indicam que a amizade de Bam Adebayo com De’Aaron Fox seria vital para uma negociação.

Por fim, o Heat poderia pensar em brigar de forma mais séria nos playoffs e convencer Butler que ali é o lugar para vencer.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA