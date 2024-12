De’Aaron Fox quebra silêncio após demissão de Mike Brown

De’Aaron Fox falou pela primeira vez sobre a demissão do técnico Mike Brown, no Sacramento Kings. A princípio, a grande estrela da franquia recebeu críticas do treinador por conta de seu esforço na defesa na última derrota diante do Detroit Pistons. Dessa forma, Fox respondeu se o elenco sente culpa pela saída de Brown.

“Eu não usaria a palavra ‘culpa’,” disse Fox. “Essa é a natureza do trabalho que temos. Óbvio, com ele assinando sua extensão neste verão, pensamos que estaríamos juntos por muito mais tempo. Mas essa foi a decisão que eles tomaram. No entanto, no final das contas, ele ainda está sendo pago. Uma vantagem de ser jogador ou técnico da NBA é que essas coisas podem acontecer, mas os contratos são garantidos”.

Sobretudo, De’Aaron Fox focou no fato de que Mike Brown vai seguir recebendo o valor de seu contrato. Por outro lado, Domantas Sabonis lamentou muito a demissão do treinador e afirmou que Brown teve um papel vital em sua carreira.

“Devo tudo ao Mike Brown”, disse Sabonis ao LRT.lt. “Quando cheguei a Sacramento, ele ajudou a elevar minha carreira. Ele foi nosso treinador e teve um papel enorme em me moldar como o jogador que sou hoje. É uma pena que o tempo dele aqui tenha terminado, mas a gente precisa seguir em frente e tentar salvar a temporada”.

Nesse sentido, Sabonis comentou sobre como todo o elenco do Kings ficou surpreso com a decisão de demitir Mike Brown após um início ruim de somente 13 vitórias e 18 derrotas.

“A gente foi pego de surpresa”, revelou. “Fomos ao treino e, antes de embarcar no avião, descobrimos que o treinador tinha sido demitido. Todo mundo ficou chocado”, concluiu Sabonis.

Mike Brown foi eleito o melhor técnico da temporada de 2022/23. Na ocasião, o treinador conduziu a equipe até a terceira posição do Oeste naquele ano. Porém, nos playoffs, o Kings acabou derrotado pelo Golden State Warriors em uma série emocionante que terminou em sete jogos.

Por fim, em 2023/24, o Kings não conseguiu manter o mesmo ritmo e acabou ficando no play-in após perder para o New Orleans Pelicans. Já na atual temporada, a franquia segue em uma fase ruim e, no momento, se encontra apenas na 12ª posição do Oeste.

