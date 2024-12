Lakers e Heat entram na briga por De’Aaron Fox

Vários times, entre eles Los Angeles Lakers e Miami Heat, estão monitorando a situação de De’Aaron Fox. A informação é de Brian Windhorst, da ESPN. Fox está no Sacramento Kings desde 2017, mas seu contrato expira ao final da temporada 2025/26, e o jogador está supostamente pensando em sair da equipe.

“Se ele realmente pedir para sair, San Antonio e Houston, fique de olho nesses dois. Ouvi falar do Lakers, mas é difícil dizer o quanto disso é apenas pessoas tirando conclusões por ele ser cliente da Klutch Sports (empresa do agente de LeBron James). Também ouvi falar do Miami por causa da conexão com Bam Adebayo”, disse Windhorst. Adebayo e Fox jogaram juntos na faculdade, em Kentucky.

Fox assinou uma extensão de contrato de cinco anos por US$163 milhões com o Kings em 2020, mas deve se tornar agente livre ao final da temporada 2025/26. Em outubro, o armador disse a Sam Amick e Anthony Slater, do The Athletic, que adoraria “ficar aqui durante toda a carreira”, referindo-se a Sacramento, mas fez algumas ressalvas. Ele afirmou que, antes de assinar outra extensão, quer “ter certeza de que estamos em uma posição de competir em alto nível por muito tempo, não apenas brigando por vaga nos playoffs”.

O desempenho do Kings até agora nesta temporada não inspira tanta confiança, com 13 vitórias e 18 derrotas, ocupando apenas o 12º lugar no Oeste. Sacramento chegou aos playoffs apenas uma vez nos últimos 18 anos, o que levanta dúvidas sobre a disposição de Fox em ficar por mais tempo.

O jogador de 27 anos tem sido um dos destaques do time, com médias de 26.2 pontos, 6.1 assistências e cinco rebotes, por jogo. Além disso, tem aproveitamento de 48.2% nos arremessos e 33.2% nas bolas de três.

Caso Fox não assine uma extensão até a próxima offseason, o Kings pode acabar não tendo outra escolha a não ser trocá-lo, evitando perdê-lo de graça na agência livre.

Possíveis destinos

Times como o Houston Rockets e o San Antonio Spurs poderiam se beneficiar com a chegada de Fox. Houston, atual segundo colocado do Oeste, conta com jovens talentos como Alperen Şengün e Jalen Green. Ademais, a franquia tem muitas escolhas de Draft, o que facilita uma possível troca.

O Spurs, embora menos avançado, também mostrou progresso nesta temporada, com 16 vitórias e 15 derrotas. Com Victor Wembanyama dominando no garrafão, Fox seria um bom complemento.

Do outro lado, o Lakers e o Heat são times experientes buscando se manter competitivos, por isso De’Aaron Fox também cairia bem. As du as franquias buscam peças para se desvencilhar do pelotão do meio nas suas conferências, e chegar com conforto aos playoffs.

