Presidente do Lakers vai se encontrar com Anthony Davis após troca

Jeanie Buss, presidente do Los Angeles Lakers, deve se encontrar com Anthony Davis durante a offseason, mesmo com o jogador tendo sido enviado ao Dallas Mavericks em troca. A confirmação do encontro veio da própria executiva em entrevista à rádio SiriusXM.

“Ainda não vi Davis desde a troca mas estou animada para fazer isso logo. Mas é preciso lembrar que ele está em outro time agora. Tivemos muitas instâncias de nos acusarem de aliciamento. Então, vou ser cuidadosa com isso”, disse a dona do Lakers.

Anthony Davis passou cinco temporadas e meia em Los Angeles, e foi campeão em 2020. Sua saída foi surpreendente, mas pouco contestada. Afinal, a equipe teve a chance de adquirir Luka Doncic, do Dallas Mavericks.

Chegando em Dallas, Davis se lesionou logo em sua estreia. O jogador perdeu quase um mês, onde vários outros jogadores do Mavs também se lesionaram. Entre eles, Kyrie Irving, que deve voltar só em janeiro. Sem seus grandes jogadores, a franquia caiu no play-in. A boa notícia para a equipe foi vencer a loteria do Draft. Portanto, terá a chance de escolher o primeiro jogador do próximo recrutamento. O nome mais cotado é Cooper Flagg.

Após a troca de Anthony Davis, o Lakers até teve um sucesso em primeiro momento. A equipe subiu na tabela e se classificou para os playoffs na terceira posição da Conferência Oeste. Na pós-temporada, porém, a falta de um pivô foi exposta e o Minnesota Timberwolves venceu com facilidade.

O Lakers, aliás, deve ser ativo na busca por um pivô na offseason e o ala Rui Hachimura pode ser uma moeda de troca. O jornalista Brett Siegel, do portal ClutchPoints, sugeriu uma troca que enviaria o japonês, Maxi Kleber e escolhas de Draft para receber Nic Claxton, do Brooklyn Nets.

Dessa forma, tanto o pivô, quanto o Lakers não foram bem após a separação. Assim, Jeanie Buss espera encontrar com Anthony Davis após a temporada terminar.

