“Prefiro ter Thanasis Antetokounmpo do que PJ Tucker hoje”, polemiza ex-jogador

Quem você preferiria ter em seu elenco na NBA: PJ Tucker ou Thanasis Antetokounmpo? A resposta da maioria das pessoas seria o primeiro, pois é um ala-pivô com importância e experiência comprovada na liga. O veterano acabou de pedir para sair do Los Angeles Lakers, aliás, por esse histórico. A postura pode parecer natural, mas, para o polêmico Gilbert Arenas, reflete um jogador que já “não se enxerga” mais.

“Você precisa reconhecer quem você é enquanto jogador. Na temporada 2022-23, PJ foi titular em 75 jogos e teve média de 3,5 pontos. Ou seja, você sabe que nem era titular para valer. Foi uma situação específica que causou isso. Então, na campanha seguinte, você já foi para o banco e mal jogou. Mesmo assim, agora, vai querer ‘envenenar’ um elenco com esse comportamento?”, questionou o ex-armador.

Tucker se reapresentou para a pré-temporada do Clippers, mas não faz mais parte dos planos da equipe. Até porque, ao mesmo tempo, não quer ficar em Los Angeles. Ele já havia pedido publicamente para ser trocado antes da última trade deadline. No último fim de semana, então, falou que só estava no elenco “por agora”. O comentário fez a franquia anunciar o afastamento em comum acordo do jogador do elenco.

“PJ pode ser o que acha que é ou o irmão de Giannis Antetokounmpo, por exemplo. Se tivesse que pagar US$5 milhões anuais para um deles, sinto muito, mas Thanasis seria prioridade. Pois sei que ele entende quem é. E, sobretudo, não é um atleta que vai ser tóxico no vestiário por se achar melhor do que deveria”, disparou a estrela do podcast “Gil’s Arena”.

Desagregador

A posição controversa de Arenas encontrou resistência dentro da equipe do seu próprio podcast. Rashad McCants, por exemplo, discordou da opinião do ídolo do Washington Wizards. O ala-armador aposentado, mesmo com todos os problemas em potencial, queria ter PJ Tucker em seu elenco antes de Thanasis Antetokounmpo. O motivo é simples: o ala-pivô fez algo, de fato, na liga.

“Thanasis sabe o seu lugar porque nunca fez nada na NBA. PJ é um atleta que jogou 15 temporadas na NBA. Ele não é o ‘irmão de alguém’, pois já conquistou títulos e ajudou times a serem vencedores. É um marcador feroz, que nunca temeu um rival e sempre joga com raça. Então, ganhou o direito de ter um nome a zelar nessa liga”, indicou o também ex-atleta da NBA.

Arenas acredita que o comportamento atual de Tucker está baseado unicamente em sua reputação. O impacto em quadra, no entanto, é o mais importante de tudo. “PJ era um campeão, mas, agora, virou um desagregador. Chegou ao ponto do Clippers dizer que não te quer. O que eu estou dizendo é que, nesse momento, ele precisa se comportar mais como Thanasis do que como James Harden”, concluiu.

Troca difícil

Não dá para culpar o Clippers pela permanência de Tucker no elenco. A equipe, afinal, já tenta negociá-lo a um ano sem muito sucesso. Essa dificuldade é compreensível, pois o contrato do atleta de 39 anos não está nos desejos de ninguém. Ele vai receber US$11,5 milhões nessa temporada, já com a idade avançada e sem jogar. O time californiano foi respeitoso no anúncio do afastamento do ala-pivô.

“Tivemos várias conversas com PJ durante a offseason e, por fim, decidimos que fique afastado do time. Ele é um profissional incontestável que acumula conquistas em sua carreira – e ainda busca mais conquistar. Nós vamos seguir trabalhando em conjunto para que, assim, encontremos a melhor situação possível para todos”, resumiu a franquia angelina.

