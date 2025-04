Possível novato do ano, Zaccharie Risacher quebra recorde

Zaccharie Risacher quebrou o recorde pessoal de pontos em seu ano de novato. Na noite de quinta-feira (10), o francês marcou 38 pontos para liderar a vitória do Atlanta Hawks sobre o Brooklyn Nets por 113 a 109. Assim, além de alcançar a marca, ele se tornou o calouro do Leste com mais pontos em um jogo desde Franz Wagner, em 2021.

Após o jogo, desse modo, Zaccharie Risacher agradeceu o apoio de seus colegas de time.

“Eu estou apenas feliz por ser alguém que pode deixar sua marcar nesta liga. Me sinto grato. Tudo isso aconteceu porque eu estou trabalhando duro todos os dias, mas também porque eu não marcaria meu recorde de pontos sem meus companheiros”, afirmou Risacher.

O recorde de Risacher aconteceu dois dias após seu aniversário. Fora de casa, ele começou o jogo contra o Nets com tudo. Nos primeiros nove minutos, afinal, foram 13 pontos, sendo mais do que os 11 do adversário.

No segundo quarto, o novato do Hawks não parou. Já de olho no recorde, Risacher acumulou 23 pontos até o fim do primeiro tempo. Assim, os próprios colegas de time já almejavam que ele atingisse a marca de 40 pontos. Embora não tenha alcançado, ele terminou o jogo feliz.

“Todo mundo estava tentando me ver fazer 40 pontos”, disse Zacharie Risacher. “O primeiro, aliás, foi Caris LeVert, no terceiro quarto. Ele me disse: ‘temos que te levar aos 40’. E eu olhei para cima e pensei: ‘Com certeza’. Bater meu recorde pessoal e ainda sair com a vitória. Então, uma noite incrível e tenho certeza que vou conseguir quando for a hora certa”.

O recorde de pontos, assim, reforçou o nome de Zaccharie Risacher na disputa para Novato do Ano. Já na reta final de temporada, ele aparece em segundo na corrida pelo prêmio. À frente dele, está o calouro do San Antonio Spurs, Stephon Castle.

Embora Castle seja favorito para levar o Novato do Ano, Risacher ainda mantém expectativas. O técnico Quin Snyder, aliás, aposta que o jogador do Hawks será capaz de levantar o troféu individual.

“O que mais me impressiona é como ele compete com consistência. Enfrenta os melhores do mundo toda noite, mantém a calma e continua jogando em alto nível, não importa o momento. Isso, assim, tem feito ele evoluir ao longo da temporada”, destacou Snyder sobre Risacher, após o recorde do novato.

Na atual campanha, Zaccharie Risacher possui médias de 12.7 pontos, 3.6 rebotes, além de aproveitamento de 35.5% de três. Mas desde a parada para o All-Star Game, ele faz 15.0 pontos, 4.1 rebotes e acerta 41% do perímetro. Ou seja, a evolução vem acontecendo ao longo da campanha.

