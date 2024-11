Por Jayson Tatum, torcida do Celtics vaia Steve Kerr

Jayson Tatum e Steve Kerr foram personagens durante as Olimpíadas. Apesar de os dois conquistarem a medalha de ouro em Paris, o técnico do Golden State Warriors não conseguiu utilizar o astro na rotação. Como resultado, Tatum pouco atuou e Kerr sofreu com críticas. Então, na noite de quarta-feira, a torcida do Boston Celtics resolveu se vingar de seu camisa 0.

Antes do jogo, Kerr brincou e disse que a torcida iria aplaudir, pois utilizou outros dois jogadores da equipe nas Olimpíadas.

“Estou empolgado, mas acho que os fãs vão vibrar por mim”, brincou. “Afinal, o que eu fiz no último verão, ao utilizar Jrue Holiday e Derrick White muitos minutos, enquanto Jayson Tatum teve grande papel. Mas os três caras tiveram muita importância e vencemos a medalha de ouro”.

Mas não foi o que aconteceu. Aliás, ele nem esperava isso.

Com vaias desde a apresentação, os fãs do Celtics criticaram o técnico do Warriors. Assim que Steve Kerr apareceu no telão e teve seu nome anunciado, a torcida vaiou. Enquanto isso, ele, ironicamente, cumprimentou.

Mas Cedric Maxwell, ídolo do Celtics, acredita que Steve Kerr fez seu trabalho ao deixar Jayson Tatum no banco.

“Steve Kerr tinha a função de vencer a medalha de ouro, não de fazer amigos. Então, ele fez seu trabalho. Tatum não estava jogando bem e acho que Kerr não perecia toda essa reclamação”, afirmou.

No entanto, Kerr entende que a decisão de deixar Tatum fora de jogos ou com menos tempo de quadra, foi muito difícil.

“Claro que não gostei de deixar Jayson Tatum no banco contra a Sérvia”, disse. “É uma parte não muito legal da coisa. Mas eles estavam comprometidos com o time e conseguiram a medalha”.

Jayson Tatum começou mal, mas anotou 17 pontos no terceiro quarto para deixar o Celtics com chances no jogo. Entretanto, o Warriors saiu com a vitória por 118 a 112. Foi a primeira derrota de Boston em casa, a segunda na temporada 2024/25 da NBA em nove jogos.

Por outro lado, o Warriors empatou pelo primeiro lugar no Oeste e venceu o seu quinto jogo consecutivo fora de casa.

“Mesmo em Jaylen Brown e Kristaps Porzingis, Boston foi muito bem. Mas foi uma grande vitória em um ambiente hostil. Não é a melhor versão deles sem os dois, mas conseguimos. Tivemos alguns jogadores fazendo um grande papel. Então, nos últimos cinco minutos conseguimos uma boa defesa e fechamos bem o jogo. Hoje (ontem), foi a primeira vez que tive de usar três jogadores por mais de 30 minutos”, concluiu.

