Stephen Curry decide e Warriors bate Celtics

Com Stephen Curry decisivo, o Golden State Warriors venceu o atual campeão Boston Celtics, por 118 a 112, em pleno TD Garden. As equipes fizeram um grande jogo na rodada dessa quarta-feira (6), mas a defesa do time de San Francisco prevaleceu. Esse foi um dos 12 jogos que movimentaram a rodada de retorno da NBA após as eleições dos EUA.

A vitória comprova o grande momento do Warriors de Stephen Curry, superando o Celtics em Boston. Isso porque são sete vitórias em oito partidas. Então, o time chega embalado para uma sequência difícil pela frente. Agora, Golden State a Conferência Oeste ao lado do Oklahoma City Thunder e do Phoenix Suns. O próximo desafio será contra a melhor campanha da liga, o Cleveland Cavaliers, em Ohio na próxima sexta-feira (8).

Por outro lado, o Celtics perde sua primeira partida em casa na campanha de 2024/25. A franquia também teve um forte início, mas não resistiu ao Warriors. Foi mais uma noite de ausência de Jaylen Brown, com seu problema no quadril. Apesar da segunda derrota em nove jogos, a equipe segue na segunda posição da Conferência Leste. Afinal, o Cavaliers venceu todos os seus nove duelos. A equipe agora recebe o Brooklyn Nets, também na sexta-feira.

Então, confira como foi a vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Celtics de Jayson Tatum.

Defesa, execução final e ‘The Buddie Brothers’

Os primeiros minutos de jogo não foram bonitos para Golden State. A equipe começou sentindo o forte ambiente do TD Garden e o começo quente de Derrick White. De forma rápida, então, Boston liderava por 11 pontos. Mas a partir daí, tudo mudou.

Com dobras de marcação bem ajustadas em Tatum e ótimas recuperações, seja para contestar um possível chute livre ou até forçar erros de ataque, o Warriors fez o que muitos poucos times conseguem: congelou o ataque campeão da liga. Aliás, Curry só precisou marcar seis pontos em todo o primeiro tempo. Mas outra vantagem se apresentou nesse momento: o banco de reservas. Os reservas tiveram uma vantagem de 28 a 12 em relação aos bancários de Boston no primeiro tempo. A parcial acabou em 51 a 40.

Se é difícil diminuir o ataque rival por um tempo, é muito complicado fazer isso no jogo inteiro. Porém, apesar de perder sua vantagem, Golden State se manteve executando no ataque. Acima de tudo, contando com 11 pontos de Curry 11 pontos só no terceiro quarto. Ainda assim, a produção de Boston aumentou demais e deixou o jogo dramático para os minutos finais do quarto período.

Entretanto, o Warriors fechou o jogo de maneira exemplar. Todas as posses de bola que a franquia teve acabaram em pontos. Ou até em rebotes ofensivos que ocasionariam pontos. Curry ao lado de Buddy Hield e Andrew Wiggins, foram decisivos. Além disso, vale a menção para Kevon Looney, que contribuiu muito com rebotes importantes.

Por fim, uma vitória simbólica para o Warriors de Stephen Curry sobre o Celtics.

Celtics sente falta de Jaylen Brown

Apesar do começo quente, Boston jamais pareceu um time a vontade em quadra no primeiro tempo. Além da dificuldade em converter bolas de três (6-20 até esse momento), o time tinha problemas para rodar a bola – um de seus grandes pontos fortes. Com as dobras ajustadas em Tatum e sem Jaylen Brown para atrair a marcação, a equipe cometeu dez de seus 12 erros de ataque no jogo só no primeiro tempo.

Assim, o fluxo ofensivo como um todo foi bastante prejudicado. Foi um primeiro tempo de apenas oito pontos para Tatum e 26 pontos totais do time em 20 minutos. Mas com maior rotação ofensiva, punindo as dobras rapidamente e livrando o astro da marcação mais cerrada, o Celtics reagiu.

Aliás, a equipe marcou 41 pontos só no terceiro quarto. Número maior do que os 24 minutos anteriores. A equipe então, cometeu apenas um erro de ataque em todo o período. Além disso, converteu dez bolas de três. Foram 17 pontos para Tatum. Payton Pritchard e Al Horford também passaram a ser destaques ofensivos. O time que chegou a estar perdendo por 14, alcançou sete pontos de vantagem.

No entanto, a equipe levou 30 pontos nos últimos sete minutos. Isso inclui, aliás, os quatro minutos finais em que o rival pontuou em todas as jogadas que fez. Acima de tudo, Golden State conseguiu manipular muito bem a defesa rival, construindo muitos bons visuais. Neemias Queta, que teve ótimo começo de quarto período, sofreu para conter Looney próximo ao aro.

Então, a derrota se consolidou a partir de um fim de jogo brilhante do Warriors de Stephen Curry contra o Celtics. Mesmo que reagindo no terceiro período, o time da casa não conseguiu uma reviravolta.

(7-1) Golden State Warriors 118 x 112 Boston Celtics (7-2)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 27 7 9 4 1 Buddy Hield 16 6 1 0 1 Andrew Wiggins 16 2 0 0 0 Kyle Anderson 11 5 4 0 1 Kevon Looney 6 10 0 0 0

Três pontos: 14-34; Hield: 4-7

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 32 4 2 1 1 Derrick White 26 6 3 2 0 Payton Pritchard 16 3 3 0 0 Neemias Queta 14 8 0 0 2 Al Horford 10 7 3 2 0

Três pontos: 19-54; White: 7-16

Leia mais!

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Boston Celtics de Jayson Tatum, a rodada ainda assim contou com mais 11 partidas. Por fim, confira os números das vitórias de Cavaliers, Suns, Nuggets, Mavericks, Kings, Grizzlies, Hawks, Rockets, Clippers, Hornets e Pacers,

Aliás, algumas das próximas rodadas da semana ainda serão quentes. Afinal, teremos 13 jogos na próxima sexta-feira (8) e mais 11 partidas no domingo (10). Por outro lado, a rodada de quinta-feira (7) terá apenas três partidas, e a de sábado (9) terá quatro.

(3-6) Detroit Pistons 107 x 108 Charlotte Hornets (3-5)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 21 4 5 0 1 Cade Cunningham 20 10 10 0 0 Tobias Harris 14 7 3 1 1 Tim Hardaway Jr. 13 3 3 0 0 Paul Reed 13 2 0 2 1

Três pontos: 10-32; Ivey: 3-5

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 27 7 2 0 0 LaMelo Ball 25 6 8 2 0 Brandon Miller 19 6 4 0 0 Grant Williams 12 7 2 2 1 Cody Martin 7 4 3 0 1

Três pontos: 14-44; Ball: 5-12

(3-6) Orlando Magic 111 x 118 Indiana Pacers (4-4)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 28 8 6 0 0 Jalen Suggs 15 5 6 1 1 Mo Wagner 14 1 1 1 0 Kentavious Caldwell-Pope 13 5 2 1 0 Goga Bitadze 10 12 2 1 3

Três pontos: 7-25; Caldwell-Pope: 2-5

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 20 11 1 1 0 Myles Turner 17 10 2 1 2 Jarace Walker 17 6 0 2 1 Tyrese Haliburton 17 3 4 1 0 Pascal Siakam 17 4 3 0 0

Três pontos: 12-26; Walker: 3-3

(3-4) New York Knicks 116 x 121 Atlanta Hawks (4-5)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 34 16 1 1 3 Jalen Brunson 21 3 4 0 0 Miles McBride 16 4 7 0 1 OG Anunoby 15 6 3 1 0 Josh Hart 14 8 8 1 1

Três pontos: 22-47; Towns: 5-9

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Zaccharie Risacher 33 7 3 3 2 Jalen Johnson 23 15 7 0 1 Trae Young 23 6 10 2 0 Clint Capela 18 6 1 0 0 Garrison Mathews 9 3 2 1 0

Três pontos: 15-38; Risacher: 6-10

(3-5) San Antonio Spurs 100 x 127 Houston Rockets (5-3)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 15 6 0 1 3 Julian Champagnie 13 3 2 0 0 Sandro Mamukelashvilli 10 7 1 0 2 Chris Paul 10 2 4 0 0 Malaki Branham 10 4 2 0 0

Três pontos: 14-36; Champagnie: 3-6

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 21 7 10 2 0 Jalen Green 21 5 4 0 1 Alperen Sengun 16 5 4 1 2 Tari Eason 12 4 1 1 1 Jabari Smith Jr. 12 4 0 0 0

Três pontos: 10-27; Green: 4-9

(4-4) Los Angeles Lakers 114 x 131 Memphis Grizzlies (5-4)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 39 7 6 1 0 Austin Reaves 19 3 5 3 0 Cam Reddish 15 6 2 2 0 D’Angelo Russell 12 1 3 2 0 Jaxson Hayes 8 10 1 0 0

Três pontos: 15-48; James: 6-11

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 20 6 1 0 3 Ja Morant 20 4 5 1 1 Jaylen Wells 20 3 1 1 0 Scotty Pippen Jr. 14 6 4 1 1 Jake LaRavia 13 5 8 1 0

Três pontos: 17-34; Wells: 5-7

(9-0) Cleveland Cavaliers 131 x 122 New Orleans Pelicans (3-6)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 29 4 3 1 1 Jarrett Allen 16 14 2 1 2 Caris LeVert 16 6 6 1 0 Evan Mobley 15 9 3 0 3 Darius Garland 14 1 9 1 1

Três pontos: 17-35; Garland: 4-6

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Wiliamson 29 8 4 1 1 Jose Alvarado 27 2 5 3 0 Brandon Ingram 20 5 5 1 1 Brandon Boston Jr. 14 2 5 0 1 Javonte Green 11 3 0 3 0

Três pontos: 13-27; Alvarado: 7-7

(3-5) Chicago Bulls 99 x 119 Dallas Mavericks (5-3)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 14 10 3 1 0 Matas Buzelis 13 9 0 2 1 Josh Giddey 10 3 6 1 0 Dalen Terry 10 4 1 2 0 Patrick Williams 8 6 1 0 0

Três pontos: 12-42; Buzelis: 3-4

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 27 7 13 4 0 Daniel Gafford 17 7 1 0 3 Kyrie Irving 17 6 2 3 0 Klay Thompson 13 6 1 0 0 Jaden Hardy 11 0 2 0 0

Três pontos: 12-38; Thompson: 3-7

(7-1) Oklahoma City Thunder 122 x 124 Denver Nuggets (5-3)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 29 10 9 3 0 Shai Gilgeous-Alexander 28 2 6 1 1 Chet Holmgren 15 10 0 0 1 Aaron Wiggins 13 2 1 0 0 Lu Dort 11 6 3 3 2

Três pontos: 16-40; Williams: 4-8

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 23 20 16 2 2 Russell Westbrook 29 6 6 1 0 Christian Braun 24 8 0 2 1 Michael Porter Jr. 24 7 3 1 0 Peyton Watson 10 3 3 1 3

Três pontos: 16-38; Porter Jr: 6-10

(3-4) Miami Heat 112 x 115 Phoenix Suns (7-1)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 28 3 6 0 0 Haywood Highsmith 19 7 0 2 0 Jimmy Butler 15 7 3 1 0 Bam Adebayo 12 12 6 5 1 Terry Rozier 7 7 5 1 0

Três pontos: 13-34; Herro: 5-9

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 32 8 3 1 1 Devin Booker 22 4 9 0 0 Jusuf Nurkic 20 18 1 1 2 Grayson Allen 12 2 0 0 0 Tyus Jones 5 1 8 0 0

Três pontos: 18-43; Durant: 4-11

(1-6) Philadelphia 76ers 98 x 110 Los Angeles Clippers (4-4)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 18 7 2 3 1 Kelly Oubre Jr. 18 2 3 1 0 Caleb Martin 14 2 2 1 0 Tyrese Maxey 12 1 1 1 0 Andre Drummond 9 10 1 0 1

Três pontos: 7-25; George: 2-3

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 26 1 6 1 0 James Harden 18 4 6 3 1 Ivica Zubac 15 9 3 1 0 Derrick Jones Jr. 14 4 2 0 0 Amir Coffey 11 3 0 0 0

Três pontos: 12-28; Powell: 6-8

(2-7) Toronto Raptors 107 x 122 Sacramento Kings (5-3)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 23 3 3 2 0 Davion Mitchell 20 3 6 1 0 Chris Boucher 17 4 1 0 0 Ochai Agbaji 12 2 2 1 0 Jakob Poeltl 10 8 4 2 0

Três pontos: 10-34; Mitchell: 2-3

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 27 2 3 1 0 Keegan Murray 22 12 3 0 1 De’Aaron Fox 21 1 2 1 0 Domantas Sabonis 17 11 13 1 0 Malik Monk 13 6 1 2 0

Três pontos: 10-35; Murray: 3-8

