Jogador do Celtics seria favorito ao prêmio de melhor reserva da NBA

Payton Pritchard, do Boston Celtics, é o favorito nas casas de apostas ao prêmio de melhor jogador reserva da NBA. Vale lembrar que, no começo da temporada, o armador não estava nem mesmo entre os 20 melhores cotados para vencer a premiação de sexto homem da liga. No entanto, o jogador tem ótimas atuações em 2024/25.

Em oito jogos disputados, Pritchard tem médias de 16 pontos por jogo, arremessando 43.2% de três em nove tentativas por partida. É uma das melhores marcas da NBA. Além disso, ele está com médias de 27.6 minutos. Ou seja, mais de cinco minutos a mais em comparação à temporada passada, quando jogou 22.3 por noite.

Em boa fase, Payton Pritchard chegou a pedir para ser negociado em 2023. Segundo informações de jornalistas, o Celtics e o jogador discutiram uma troca. O motivo seria justamente a insatisfação do atleta com a reserva.

Entretanto, um ano depois, a história mudou. Ainda reserva, mas agora com muito mais minutagem e arremessos, o armador caiu nas graças da torcida por sua energia na defesa e no ataque.

Assim, ele ganhou reconhecimento ao redor da liga. Doc Rivers, técnico do Milwaukee Bucks, falou sobre o desempenho do adversário.”Ele é um cara ‘durão’. Ele é aquele pestinha que irrita todo mundo”, comentou o experiente treinador.

“Ele é simplesmente um jogador completo”, Joe Mazzulla, técnico de Boston, disse ao portal Sporting News. “Para ele, toda noite o sucesso parece perto”.

Outros concorrentes

Mas a disputa para o título melhor reserva da NBA não é fácil para o jogador do Celtics. Buddy Hield, Malik Monk, Bennedict Mathurin e Tre Mann formam o Top 5 dos favoritos nas casas de apostas.

Buddy Hield, reforço do Golden State Warriors, chegou como um substituto de Klay Thompson. Dessa forma, o ala-armador tem médias de 21.9 pontos, arremessando 50% pra três pontos em 9.4 tentativas por jogo. Isso tudo em apenas 25.7 minutos por partida. Na última temporada, pelo Philadelphia 76ers, ele teve médias de apenas 12.2 pontos por jogo..

Malik Monk, vice-campeão do prêmio na temporada passada, segue com sua boa produtividade saindo do banco. Assim, tem 13 pontos de média na atual campanha. É seu terceiro ano como reserva no Sacramento Kings.

Bennedict Mathurin, do Indiana Pacers, segue batendo na porta pela titularidade. Enquanto o momento entre os cinco iniciais não chega, o jogador vem muito bem do banco. Como resultado, são 16.3 pontos por jogo, arremessando 37.5% para três pontos. Além disso, jogador ainda tem 5.6 lances livres por partida. Ou seja, segundo maior número para bancários.

Por fim, Tre Mann, do Charlotte Hornets, vive o melhor momento de sua carreira. Isso porque possui média de 17.9 pontos, com 44.4% de aproveitamento de três. A volta de LaMelo Ball às quadras tem ajudado o armador, enquanto ele lidera a segunda unidade de Charlotte.

