Polêmico, Ja Morant comenta multas na NBA

Ja Morant é um dos jogadores que mais sofreu com multas da NBA nos últimos anos. Muito por conta de suas ações fora de quadra, como mostrar uma arma em uma live no Instagram. Então, o armador do Memphis Grizzlies foi bastante criticado e punido pela liga. No mês de abril, sofreu nova punição. Dessa vez, de US$ 75 mil, por fazer o gesto de uma arma atirando após uma cesta.

“Não fiquei surpreso. Só mostra às pessoas o que é bem evidente nos últimos dois anos”, repercutiu o camisa 12.

Depois de ser multado pela comemoração de arma, o camisa 12 começou a imitar uma granada, tirando pino imaginário e atirando na torcida. No entanto, ele já prevê que também terá problemas com isso. “Será minha celebração até alguém ter um novo problema com isso, e então eu acharei outra”.

Publicidade

Os analistas do programa Inside the NBA, do canal TNT, também disseram que a nova celebração deve render dor de cabeça para Ja Morant, e até mesmo mais multas. Kenny Smith observou que Morant “tem um histórico que talvez não o permita fazer esse tipo de coisa”.

Leia mais!

Shaquille O’Neal acrescentou: “Ele sabe o que está fazendo, porque vocês vão continuar falando sobre isso”.

Publicidade

Quanto a Charles Barkley, ele disse que a pessoa mais feliz talvez seja o ex-treinador do Grizzlies, Taylor Jenkins, demitido em 28 de março, porque “ele não precisa mais lidar com esse tipo de imaturidade”.

Na temporada, Morant tem médias de 23.2 pontos e 7.3 assistências. No entanto, ele estaria insatisfeito com questões do time, e poderia ser até trocado durante a intertemporada. Ao menos é o que dizem Ramona Shelburne, Tim MacMahon e Michael C. Wright, da ESPN.

Publicidade

Taylor Jenkins tentou implantar um novo ataque no Grizzlies, abolindo jogadas de pick and roll e handoffs. O problema é que o astro é um dos jogadores que mais se beneficia disso na liga. Assim, seus números de toque na bola e tempo médio de posse caíram para os menores da carreira durante a temporada.

No entanto, mesmo com a demissão, Morant ainda não estaria satisfeito, segundo a ESPN. Afinal, o jogador ainda quer ver quem será o técnico em definitivo no futuro e, de acordo com os jornalistas, ele quer alguém que se enquadre no seu estilo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA