Pode ser a última temporada de LeBron James na NBA?

LeBron James está em sua vigésima segunda temporada na NBA, o que é um absurdo. Mas o tempo passou. James não consegue ter a mesma consistência de antes, enquanto ele “passou a tocha” para Anthony Davis liderar o Los Angeles Lakers. No entanto, as ausências de outros jogadores específicos para que o Lakers funcione bem estão pesando.

E muito.

Claro, não vamos reagir além do que precisamos. Afinal, LeBron está passando por uma fase ruim na temporada. Não vem acertando o arremesso de três, o que é preocupante. Mas existem vários pontos a serem pensados aqui.

Primeiro, James vai fazer 40 anos no fim do mês. Depois, ele vem atuando em todas as partidas. Por fim, LeBron tem cerca de 35 minutos após 21 jogos na temporada.

Tudo isso precisa ser considerado, no fim das contas.

LeBron parece fora de tempo, algo comum para um jogador com tantos anos de NBA. Mas isso deixa tudo muito mais difícil. Não só para ele, mas para seus colegas.

Ele quer jogar todas as partidas, pois seu time precisa dele. Tudo certo até aqui. Mas qual é sua real condição física para tal? LeBron James, por vezes, pareceu aquele veterano que está em sua última temporada na NBA.

Então, nos jogos contra San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz e Minnesota Timberwolves, ele mostrou que a gasolina está acabando. De novo, tudo certo. Seria estranho se não estivesse assim perto de completar 40 anos. Há poucas semanas, LeBron James estava em uma sequência de triplos-duplos.

Contra o Timberwolves, ele atingiu a marca de 24 tentativas de três sem nenhum acerto (quinto jogo consecutivo).

LeBron James errou as últimas 24 BOLAS DE 3 QUE TENTOU. E essa aqui foi um airball feio… pic.twitter.com/k2oyuPPUwf — Matchup Brasil 🇧🇷🏀 (@MatchupBR) December 3, 2024

Mas o que mudou desde então?

Bem, é simples. Ele cansou. E quando não tem Austin Reaves para atuar ao seu lado, alguém com muito mais intensidade hoje, é normal que não consiga fazer grandes jogos. LeBron precisa de Reaves, mas não só dele para jogar bem na atual temporada.

Veja: James acabou de fazer jogos em dias consecutivos sem Reaves, que faz sua melhor campanha na NBA. E, mesmo assim, conseguiu manter a sequência de mais de 1500 partidas com dez pontos ou mais.

Só de pensar nisso, já é um absurdo. Afinal, o que LeBron tem de jogos com tal marca na NBA é, por muito, o que um jogador faz em média em uma carreira.

De acordo com dados da NBA, um atleta faz cerca de 4.8 temporadas, enquanto atua em 65 partidas. Ou seja, em média, um jogador faz 312 jogos em sua carreira. Só contando a sequência, LeBron James já tem quase cinco vezes isso.

Mas o fato é que, quando a gente o vê em quadra, sabe que ali estão seus últimos minutos na liga. Pode até não ser a última temporada de LeBron, só que tudo o que poderia fazer, ele já fez.

LeBron é o líder em pontos na história, quatro vezes MVP, quatro vezes campeão, 20 vezes All-Star, 20 vezes All-NBA, três vezes medalha de ouro em Olimpíadas… e foi o primeiro, em todos os tempos, a atuar ao lado do filho.

Então, isso quer dizer que…

Nada.

LeBron James ainda vai competir pelo título em 2024/25, vai tentar fazer o Lakers brigar por vitórias. Está no fim de sua carreira? Sim, claro. Mas não quer dizer que ele está no último ano. Ao menos, não necessariamente.

Talvez, quando todo mundo estiver saudável, seja o momento de ele atuar por menos minutos ou ficar um ou outro jogo fora. Não estamos falando de um cara de 30 anos, né?

Quando Vince Carter estava em seu último ano na NBA, ele já não enterrava como antes, não conseguia jogar mais do que 15 minutos por noite. LeBron o faz, três anos mais jovem, por 35.

Mas vamos lá.

James tem o mesmo número de temporadas que Carter na NBA.

Então, quando Michael Jordan fez aqueles últimos dois anos pelo Washington Wizards, ele parou aos 40. Jogava em um time sem compromisso com a vitória, enquanto fazia seu tour de despedida. Não é o caso de LeBron James.

Contrato

Para a próxima temporada da NBA, LeBron James possui opção em seu contrato no valor de US$52.6 milhões. Ou seja, ele vai decidir se vai jogar mais uma campanha ou não.

Enquanto havia a ideia de que ele pudesse jogar ao lado de Bryce James, seu filho mais jovem, a cada partida parece que isso não vai acontecer na NBA. Já atuou com Bronny, o que já é um grande feito. Único, aliás.

Seja como for, LeBron James já fez tudo o que se imaginava e mais ainda. Caso encerre a carreira ao fim de 2024/25, já será enorme.

