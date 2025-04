Playoffs da NBA: jogo “mais físico” tem gerado lesões nos principais jogadores

Se tem um momento onde os grandes jogadores querem evitar lesões é durante os playoffs da NBA. Afinal, são quase seis meses e 82 jogos justamente para, em abril, terem as melhores chances possíveis para performarem bem e saudáveis. Mas, na mesma medida, sabemos também que, na pós-temporada, o jogo se torna mais físico. Faltas de temporada regular não são apitadas, agarrões e empurrões são mais frequentes, e toda bola é disputada. No entanto, qual o limite para isso?

Na primeira semana de playoffs, três craques já se lesionaram. Jayson Tatum machucou o punho num lance envolvendo Kentavious Caldwell-Pope, no jogo 1 entre Boston Celtics e Orlando Magic. Já Jimmy Butler sofreu uma lesão profunda no glúteo, em Golden State Warriors x Houston Rockets. Ja Morant, por sua vez, caiu feio e machucou o quadril no jogo 3 entre Memphis Grizzlies e Oklahoma City Thunder.

O que todos os lances têm em comum? Envolveram outros jogadores. Tatum machucou o punho quando, perdendo por 16 no último quarto, Caldwell-Pope disputou uma bola com ele no alto e bateu em seu braço. O veterano do Magic recebeu uma falta flagrante 1, e o craque do Celtics ficou de fora do jogo 2.

Agora, Jimmy Butler. O craque pulou para pegar um rebote, logo no primeiro quarto da segunda partida da série. No entanto, Amen Thompson acabou atrapalhando o veterano no ar, quase entrando em seu espaço de aterrisagem. Assim, o ala do Warriors caiu de costas no chão, e lesionou o glúteo. Sem o camisa 10, Golden State nunca conseguiu entrar, de fato, no jogo, tanto que perdeu a partida. Butler, aliás, vai desfalcar o Warriors no quarto duelo da série.

Por fim, então, o lance de Ja Morant. O armador ia para cesta enquanto Lu Dort o atrapalhou no ar, cortando seu espaço. De forma similar a Butler, ele também caiu feio e se lesionou. Assim, o jovem astro ficou de fora da metade final da partida. Sem o armador, Memphis sofreu uma virada incrível, após desperdiçar uma vantagem de 29 pontos.

Em todos os casos, outra semelhança: a possibilidade de um jogo “sujo”. Al Horford, do Celtics, admitiu que Caldwell-Pope foi “além” no lance, indicando que foi um lance sujo. O lance de Amen Thompson foi um pouco mais esquisito, já que ele foi parar embaixo de Butler por conta de um empurrão ou box-out (bloqueio de rebote) de Draymond Green. Desse modo, o jovem do Rockets também foi apontado como “sujo”. Já no caso de Ja Morant, muitos disseram que Lu Dort também foi além na jogada, já que mexeu, por baixo, com quem estava no alto.

Risco desnecessário

O mérito aqui nem é esse, contudo. É provável que ninguém aí quis lesionar e tirar o adversário da série. No entanto, vale a pergunta: qual o limite da fisicalidade e das faltas de playoffs? Qual o limite para os jogadores que querem fazer seu nome pela raça, mas acabam machucando outros nesse tipo de lance?

De novo, ninguém vai falar da intencionalidade, mas sim assumir o risco. Será mesmo que, perdendo por quase 20 no último quarto, Caldwell-Pope precisava brigar com Tatum no alto daquele jeito? Ou que, com o adversário indo em direção à cesta para fazer uma bandeja, Lu Dort precisava “cortar” Morant no alto, também perdendo por 20?

Todo mundo reclama que, na temporada regular, os jogadores se esforçam pouco. Falta de atenção e interesse na defesa. Falta de vontade no ataque, enfim. Mas, do que adianta eles tentarem nos playoffs e lesionarem os adversários? Grizzlies x Thunder já era uma série desequilibrada. Sem Morant, a balança pesou ainda mais, tanto que o time de Oklahoma City “varreu” o rival.

Enfim, a NBA precisa proteger o seu produto. E vale a ressalva, de novo: ninguém quer que os jogadores sejam omissos na defesa. Mas, precisa ser desenhada uma linha entre fisicalidade e jogo duro, e assumir um risco desnecessário de lesionar um adversário. Afinal, com as lesões de jogadores desse calibre, os playoffs da NBA se tornam menos interessantes.

