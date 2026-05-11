Acompanhe com o Jumper Brasil os dois jogos desta segunda-feira

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 11 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil as duas partidas válidas pela segunda rodada dos playoffs da NBA, nesta segunda-feira, 11 de maio. Ambos os duelos terão a transmissão em português.

A ESPN 2 e o Disney+ exibem o jogo 4 entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers. Até o momento, o Pistons lidera a série por 2 a 1.

Já o Amazon Prime Video mostra o quarto duelo entre Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers. O atual campeão da NBA está a uma vitória de “varrer” o rival. O Lakers, por sua vez, precisa vencer para se manter vivo no confronto.

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Além disso, as duas partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 23h30 (Amazon Prime Video / League Pass)