Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 9 de maio
Acompanhe com o Jumper Brasil os dois jogos deste sábado
Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 9 de maio
Acompanhe com o Jumper Brasil as duas partidas válidas pela segunda rodada dos playoffs da NBA, neste sábado, 9 de maio. Ambos os duelos terão a transmissão dos canais ESPN e do Disney+.
Em Ohio, o Cleveland Cavaliers tenta diminuir o prejuízo na série contra o Detroit Pistons. Afinal, o líder do Leste na temporada regular venceu os dois primeiros jogos.
Já na Califórnia, o Los Angeles Lakers recebe o Oklahoma City Thunder. A situação aqui é semelhante à da semifinal do Leste, pois o atual campeão da NBA levou a melhor nos dois jogos em casa e está em uma situação confortável. Assim, o Lakers joga diante da torcida para respirar no confronto.
Leia mais!
- Playoffs da NBA: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons
- Playoffs da NBA: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
- Calendário da segunda rodada dos playoffs 2026 da NBA
Além disso, as duas partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – 16h (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)Ok
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 21h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
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