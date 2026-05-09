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Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 9 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil os dois jogos deste sábado

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Playoffs NBA 9 maio
Reprodução / X

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 9 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil as duas partidas válidas pela segunda rodada dos playoffs da NBA, neste sábado, 9 de maio. Ambos os duelos terão a transmissão dos canais ESPN e do Disney+.

Em Ohio, o Cleveland Cavaliers tenta diminuir o prejuízo na série contra o Detroit Pistons. Afinal, o líder do Leste na temporada regular venceu os dois primeiros jogos.

Já na Califórnia, o Los Angeles Lakers recebe o Oklahoma City Thunder. A situação aqui é semelhante à da semifinal do Leste, pois o atual campeão da NBA levou a melhor nos dois jogos em casa e está em uma situação confortável. Assim, o Lakers joga diante da torcida para respirar no confronto.

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Além disso, as duas partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – 16h (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)Ok

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers – 21h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

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