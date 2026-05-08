Acompanhe com o Jumper Brasil os dois jogos desta sexta

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 8 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil as duas partidas válidas pela segunda rodada dos playoffs da NBA, nesta sexta-feira, 8 de maio. Ambos os duelos terão a transmissão do Amazon Prime Video.

Na Xfinity Mobile Arena, o Philadelphia 76ers recebe o New York Knicks. Até o momento, o time novaiorquino vence a série por 2 a 0. Por isso, o Sixers precisa da vitória em casa para se manter vivo no confronto.

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Já em Mineápolis, o Minnesota Timberwolves enfrenta o San Antonio Spurs. No Texas, cada time venceu um duelo. Agora, o Timberwolves terá dois jogos diante da torcida.

Além disso, as duas partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

New York Knicks x Philadelphia 76ers – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)

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San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves – 22h30 (Amazon Prime Video / League Pass)