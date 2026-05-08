Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 8 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil os dois jogos desta sexta

Por
Playoffs NBA 8 maio
Reprodução / X

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 8 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil as duas partidas válidas pela segunda rodada dos playoffs da NBA, nesta sexta-feira, 8 de maio. Ambos os duelos terão a transmissão do Amazon Prime Video.

Na Xfinity Mobile Arena, o Philadelphia 76ers recebe o New York Knicks. Até o momento, o time novaiorquino vence a série por 2 a 0. Por isso, o Sixers precisa da vitória em casa para se manter vivo no confronto.

Continua após a publicidade

Já em Mineápolis, o Minnesota Timberwolves enfrenta o San Antonio Spurs. No Texas, cada time venceu um duelo. Agora, o Timberwolves terá dois jogos diante da torcida.

Leia mais!

Além disso, as duas partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

New York Knicks x Philadelphia 76ers – 20h (Amazon Prime Video / League Pass)

Continua após a publicidade

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves – 22h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

comentários