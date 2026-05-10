Acompanhe com o Jumper Brasil os dois jogos deste domingo

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 10 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil as duas partidas válidas pela segunda rodada dos playoffs da NBA, neste domingo, 10 de maio. Ambos os duelos terão a transmissão em português.

A ESPN 4 e o Disney+, por exemplo, mostram o jogo 4 da série entre New York Knicks e Philadelphia 76ers. Até o momento, o time novaiorquino vence a série por 3 a 0. Por isso, o Sixers precisa da vitória em casa para se manter vivo no confronto.

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Já em Mineápolis, o Minnesota Timberwolves enfrenta o San Antonio Spurs. Por enquanto, o time texano está em vantagem na série (2 a 1). O duelo será exibido pelo Amazon Prime Video.

Além disso, as duas partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

New York Knicks x Philadelphia 76ers – 16h30 (ESPN 4 / Disney+ / League Pass)

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San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves – 20h30 (Amazon Prime Video / League Pass)