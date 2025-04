Pivô do Knicks projeta playoffs contra Pistons: “Série suja”

O pivô Mitchell Robinson trouxe considerações sobre a série entre New York Knicks e Detroit Pistons pelos playoffs da NBA. Os times se enfrentam na primeira rodada da Conferência Leste. Segundo o veterano, o duelo contra a franquia de Michigan será difícil e “sujo”.

“Vai ser uma série suja. Porém, a gente vai entrar em quadra e lutar. Essa é a parte mais importante. A fisicalidade de Detroit e nós. É algo que simplesmente temos que levar para o jogo. Eu estou pronto para entrar em casa e lutar pela cidade”, disse o pivô do Knicks.

Robinson deve ter um duelo direto contra o pivô do Pistons, Isaiah Stewart. O jovem de garrafão de Detroit é reconhecido pelo seu jeito provocativo. O veterano do Knicks, porém, minimizou as provocações que podem ser feitas pelo adversário.

“É só ser inteligente. É basicamente isso. Assim, ser físico, ser inteligente e jogar basquete”, completou o pivô do Knicks.

O pivô sabe que a série diante do Pistons é importante para o Knicks nos playoffs. A equipe acumula seguidas quedas na pós-temporada nos últimos anos. Além disso, embora o elenco tenha qualidade, o time ficou distante de Boston Celtics e Cleveland Cavaliers na disputa pelo topo do Leste.

Então, a série contra o Pistons será a chance do Knicks se provar. Segundo o analista Wally Szczerbiak, da MSG Network, o duelo servirá para New York superar uma “confiança abalada”, uma vez que tem mais talento que Detroit.

“Vamos descobrir muito sobre o que acontece dentro do vestiário do Knicks nessa série de playoffs. E será bem rápido. Porque o talento está lá e jogador por jogador New York deveria atropelar esse time de Detroit. Se eles não dominarem essa série, tem alguma coisa de errada acontecendo nesse vestiário”, afirmou.

Apesar da análise de Szczerbiak, o Knicks não deve ter vida fácil contra o Pistons. Embora tenha tido a terceira melhor campanha do Leste, o time perdeu três dos quatro duelos contra Detroit na fase regular da NBA. Então, para evitar o resultado, o analista aponta que New York deve igular o estilo físico do adversário, como disse Robinson.

“O Knicks é melhor que o Pistons, mais talentoso. No entanto, tem que igualar na fisicalidade, mas não pode deixar isso afetar a cabeça. É assim que o Pistons vence, quando consegue mexer com sua mente com empurrões e provocações. Ainda assim, New York tem a vantagem de jogar em casa”, finalizou.

