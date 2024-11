Philadelphia 76ers descarta demissão de técnico e GM

Só duas vitórias em 13 partidas. Última colocação do Leste e pior recorde da temporada. Além disso, pior eficiência ofensiva da liga. O início de campanha do Philadelphia 76ers é ruim, mas a franquia ainda não pensa em mudanças de técnico e GM. Segundo Jared Weiss e Sam Amick, do site The Athletic, Nick Nurse e Daryl Morey não correm risco de demissão no momento.

A visão interna, a princípio, é que o desempenho do time está bem ligado às lesões importantes no time. Joel Embiid e Paul George não jogaram os jogos iniciais do torneio por causa de problemas físicos. Em seguida, Tyrese Maxey sofreu uma contusão depois de só sete jogos no ano. O trio de astros gerou muita expectativa na offseason, mas ainda não atuou junto.

A notícia da permanência de Nurse e Morey chega logo depois de uma situação séria no elenco. Depois da derrota contra o Miami Heat, atletas e técnicos tiveram uma reunião no vestiário. Foi um clima tenso, com cobranças de todos os lados. De acordo com Shams Charania, da ESPN, os jogadores disseram que querem ser cobrados de forma mais enfática nos treinos.

Morey não fez parte dessa reunião e, por enquanto, a segurança no cargo faz sentido. A contratação de George, afinal, foi um dos movimentos mais elogiados dessa offseason. E, mais do que isso, foi o ponto final de um plano de anos que o GM alinhou. A equipe esteve em um longo processo de preparação para ter flexibilidade salarial nesse ano e substituir Tobias Harris.

Hora de vencer

O Philadelphia 76ers pode até não planejar mudanças de técnico e GM, mas o ambiente já mudou muito na franquia. O senso de urgência, em particular, já subiu. A temporada começou com Joel Embiid, por exemplo, dizendo que não disputaria mais jogos em dias seguidos. Agora, segundo Nurse, o discurso interno é claro: é necessário, da forma que for, dar uma guinada em desempenho e resultados.

“A questão essencial é que precisamos começar a vencer. Todos querem ganhar jogos e, por enquanto, não estamos conseguindo. Aliás, perdemos uma partida atrás da outra e há vários motivos para isso. A gente sabia que todos precisavam estar saudáveis desde o começo da temporada para criarmos entrosamento rápido. Mas, até então, tudo deu errado”, avaliou o campeão da NBA pelo Toronto Raptors.

A reunião no vestiário, a portas fechadas, costuma ser um sinal de crise interna. Mas, na visão de Nurse, pode ter um efeito prático bem diferente no Sixers. “Creio que todos só precisavam colocar as cartas na mesa e ser sinceros. Por isso, vejo a reunião depois da partida como um passo no sentido certo”, concluiu.

Contra a história

O Philadelphia 76ers retorna às quadras nessa quarta-feira, contra o Memphis Grizzlies, com uma missão difícil. Em síntese, derrotar todas as probabilidades e fazer história. O coletivo de times que começam uma campanha com duas vitórias em 13 jogos, afinal, não costuma chegar aos playoffs. E muito mais vencer uma série de playoffs, como se esperava do Sixers

Segundo o The Athletic, de mais de 100 equipes que tiveram um início tão ruim, só oito conseguiram chegar aos playoffs. Mas cinco delas, mesmo assim, conseguiram com um recorde negativo. Ou seja, mais derrotas do que vitórias. E, por fim, só duas delas conseguiram vencer uma série de pós-temporada.

