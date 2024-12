Phil Jackson faz comparação entre Kobe Bryant e Michael Jordan

Um dos maiores técnicos da história da NBA, Phil Jackson treinou muitas estrelas, entre elas Michael Jordan e Kobe Bryant. O treinador liderou o Chicago Bulls na dinastia criada pelo camisa 23 e que conquistou a liga seis vezes. Em seguida, ele fechou com o Los Angeles Lakers, onde venceu mais cinco títulos.

De fato, Phil Jackson esteve presente nos melhores momentos de Michael Jordan e Kobe Bryant e foi campeão com ambos. Dessa forma, o ex-treinador se revelou muito surpreso quando chegou ao Lakers e conheceu de perto Kobe. Na sua visão, o astro de Los Angeles era muito parecido com Jordan.

“Quando cheguei aos Lakers, não podia acreditar em quantas coisas ele [Kobe Bryant] fazia que lembravam Michael Jordan”, disse Phil Jackson. “Quero dizer, as poses, a maneira como ele jogava e fazia tudo. Menos a língua. Afinal, Michael sempre mostrava a língua quando fazia algo naquele momento”.

Em seguida, Jackson destacou como a postura de Bryant em quadra era parecida com a de Jordan. Além disso, o ex-treinador também contou como o lendário camisa 24 do Los Angeles Lakers sempre gostou de ter controle da partida, mesmo quando ainda era uma jovem estrela em ascensão.

“Kobe não tinha as mãos do Michael, mas costumava fazer todas as mesmas coisas, ficava de pé e posicionava as mãos do mesmo jeito que o Michael, como no arremesso final contra o Utah Jazz. Era como se disséssemos: ‘Kobe, não tome conta do jogo agora, não é o momento’. Ele tinha 21, 22 anos na época; mas era isso que ele queria fazer”, contou.

O lendário treinador ainda comentou sobre sua segunda passagem pelo Lakers. A equipe ainda contava com Bryant, mas já com uma postura diferente. Mais experiente, o ídolo da franquia se tornou um líder também em outros quesitos.

“Quando voltei para treiná-lo, quando ele tinha 26, 27 anos, já era pai e sua vida tinha mudado, ele entendeu tudo isso. Mas o que ele entendeu mais do que qualquer coisa foi sobre liderança, sobre ser um líder e como fazer outros jogadores melhores, não apenas como fazer sua própria estrela brilhar”, encerrou Phil Jackson.

Com 11 títulos como técnico e dois como jogador, Jackson detém o recorde com 13 conquistas da NBA. Além disso, o treinador ficou famoso por sua tática chamada triangulo ofensivo. Dessa forma, ele é considerado um dos maiores nomes da história do basquete.

