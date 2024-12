Ídolo do Lakers, Kobe Bryant terá documentário produzido pela CNN

Ídolo do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant receberá mais uma grande homenagem. Isso porque, a CNN anunciou uma nova série, chamada Kobe: The Making of a Legend, dividida em três partes. A estreia acontece no dia 25 de janeiro, exatamente cinco anos depois da morte do cinco vezes campeão da NBA.

De acordo com a emissora, a série promete um olhar sobre a história que impulsionou Kobe Bryant até ele virar ídolo do Los Angeles Lakers. Desse modo, explorando sua infância na Itália, até a jornada pelo ensino médio na Filadélfia e, por fim, os 20 anos de carreira na NBA.

CNN’s three-part series, “Kobe: The Making of a Legend,” debuts January 25, exploring the unseen forces behind his rise and personal transformations Publicidade pic.twitter.com/NmhrEn4YTs — NBACentral (@TheDunkCentral) December 12, 2024



“Cinco anos após seu falecimento, estamos honrados em compartilhar a história de Kobe Bryant. Ele é indiscutivelmente um dos maiores e mais competitivos atletas profissionais de todos os tempos”, afirmou Eric Johnson, produtor executivo da CNN Original Series.

Além de destacar momentos emblemáticos, o documentário abordará também os desafios e conflitos enfrentados pelo jogador ao longo de sua vida. Por fim, a série contará com entrevistas exclusivas de ex-treinadores, companheiros de equipe e amigos próximos da família. Entre os depoimentos, estão de grandes nomes da história da NBA, como Tracy McGrady, Sheryl Swoopes e o armador do New York Knicks, Jalen Brunson.

Lenda do esporte

Cinco vezes campeão da NBA com o Lakers, Kobe se aposentou em 2016. Aliás, ele foi o primeiro atleta da história da NBA a jogar pelo menos 20 temporadas por uma única franquia. Como resultado, foi duas vezes MVP das finais, ganhou o MVP de 2007/08 e somou 18 aparições no All-Star Game.

Kobe marcou 33.643 pontos na carreira e se tornou o maior cestinha do Lakers. Além disso, é o quarto maior cestinha da história da NBA. Como não poderia deixar de ser, o ídolo entrou no Hall da Fama do Basquete.

Leia mais!

O craque também é dono de duas medalhas de ouro olímpicas com a seleção dos EUA (2008 e 2012). Ele ainda protagonizou duas das performances mais icônicas da era moderna da NBA. Na primeira, anotou 81 pontos contra o Toronto Raptors, em 2006. Foi a segunda maior pontuação individual em um jogo da história da liga. Além disso, Kobe marcou 60 pontos em sua partida de despedida do esporte, diante do Utah Jazz.

Kobe estendeu seu status como uma lenda do esporte em 2018. Na ocasião, ele ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação como roteirista e um dos produtores do filme “Dear Basketball”. O desenho foi uma ilustração a mão que tomou como base sua carta de despedida das quadras. Ou seja, uma singela declaração de amor ao basquete.

No dia 26 janeiro de 2020, Kobe Bryant morreu aos 41 anos, em um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia. Uma das filhas do astro, Gianna Maria, de 13 anos, também estava a bordo e faleceu no acidente. Aliás, os nove ocupantes da aeronave morreram no local.

