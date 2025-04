Perto dos playoffs, Pistons tem novidades sobre Jaden Ivey

Jaden Ivey está fora de ação pelo Detroit Pistons há algum tempo, mas com a aproximação dos playoffs um retorno não está fora de cogitação. O ala-armador. parceiro de Cade Cunningham no perímetro da franquia, sofreu uma grave lesão, quebrando a fibula da perna esquerda. Mas com a campanha se estendendo para o time nos mata-matas, o Pistons forneceu uma atualização sobre seu status depois de muito tempo.

Em um comunicado divulgado por Detroit nessa quinta-feira (10), foi anunciado que Ivey foi liberado a fazer atividades de basquete e está na fase final da recuperação.

“Depois de algum tempo, Jaden Ivey foi liberado para ter atividades de basquete. Agora, começa a fase final da recuperação. Ele vai buscar recuperar ritmo de jogo e força, enquanto progride em seus trabalhos na quadra. Um novo status sobre Ivey será dado em duas semanas”, dizia a nota da franquia.

Em termos oficiais, o camisa 23 havia sido descartado para o resto de 2024/25. Afinal, a lesão na perna foi muito grave e de fato, ele só está voltando às quadra agora, na última semana da fase regular. A equipe ainda terá uma folga de mais uma semana, já que se classificou de forma direta aos playoffs e não vai disputar o play-in. E é ai que estão os rumores de um possível retorno.

A data prevista para o começo dos playoffs é no outro sábado (19). Até lá, é certo que o jogador está fora de ação. A segunda rodada, no entanto, tem início apenas no começo de maio, e se tudo der certo, o jovem poderia estar de volta em algum momento da outra fase. Isso, é claro, se Detroit avançar às semifinais do Leste.

Entretanto, o mais normal nesses casos é de que Jaden Ivey não volte a jogar pelo Detroit Pistons nem mesmo nos playoffs. Após uma grave fratura, o natural é que a franquia não se arrisque em apressar um retorno que possa gerar algum problema futuro. Porém, em caso de uma melhora acentuada, ele poderia jogar em algum momento caso a franquia siga avançando nos mata-matas..

O Pistons venceu 14 dos 30 jogos em que o ala-armador esteve presente em 2024/25. Sem ele, Detroit venceu 29 vezes e perdeu 20 partidas. O começo do ano complicado influencia muito na campanha negativa com o jogador, que também mostrou sinais de evolução enquanto esteve saudável. O salto do time, afinal, começou com ele em quadra.

Ivey finalizou a campanha com médias de 17.6 pontos, 4.1 rebotes e quatro assistências em 29.9 minutos. Foram as maiores médias de pontos e rebotes de sua carreira, em uma campanha onde chegou a jogar menos minutos do que em sua primeira temporada na NBA.

Seu ano, apesar de curto, teve momentos marcantes como a cesta da vitória que fez contra o Sacramento Kings no fim de 2024. Aliás, esse jogo foi o que levou a demissão de Mike Brown da franquia da Califórnia. Seu último duelo aconteceu em primeiro de janeiro, quando sofreu a fratura em partida contra o Orlando Magic. Desde então, está fora de ação.

