Mesmo sem Cade Cunningham, Pistons garante vaga nos playoffs

Da pior campanha em 2023/24 aos playoffs em 2024/25, o Detroit Pistons garantiu vaga na noite de sexta-feira (4), mesmo sem o astro Cade Cunningham. Em vitória sobre o Toronto Raptors por 117 a 105, o time de Detroit volta a disputar os mata-matas pela primeira vez desde 2018/19.

Cade Cunningham, que se recupera de lesão na panturrilha, liderou o time ao longo da campanha. Agora, o Pistons soma 43 vitórias em 77 jogos e é o quinto no Leste. Mas ainda vale lembrar que na última temporada, a equipe venceu apenas 14 partidas.

“Isso tudo vale muito”, disse o técnico JB Bickerstaff. “Nós não paramos para refletir sobre o que samos, mas é uma grande chance para o nosso grupo pensar sobre issso, de onde veio e o que podemos conseguir juntos. Para conseguirmos dar uma volta no que eles tiveram e o Pistons conseguiu estar em posição de ir aos playoffs. Então, vale muito”.

Bickerstaff chegou aos playoffs pelo Pistons logo em sua primeira temporada com o time, substituindo Monty Williams. Até então, ele estava no Cleveland Cavaliers.

Contra o Raptors, Jalen Duren liderou com 21 pontos e 18 rebotes. O pivô do Pistons falou sobre a classificação aos playoffs pela primeira vez em sua carreira.

“Todo mundo duvidava, ninguém acreditava, mas nós conseguimos”, disse Duren, que nos dois primeiros anos de Pistons, passou longe dos playoffs com 31 vitórias no total. A campanha atual ainda não acabou e o time já venceu 43.

“Mas nós ainda não paramos aqui. Nós vamos aproveitar o momento sobre o que seguimos, mas é apenas parte do que temos a cumprir. A meta real, claro, é trazer títulos de volta para a nossa cidade”, concluiu Duren.

Três vezes campeão da NBA, o Pistons vinha de duas classificações aos playoffs nas últimas 13 temporadas. Mas em 2024/25, o time fez adições de arremessadores experientes, como Tim Hardaway Jr e Malik Beasley, além de Tobias Harris.

No entanto, o que fez a diferença para o Pistons chegar aos playoffs foi a evolução de Cade Cunningham. Aos 23 anos e em sua quarta temporada na NBA, o armador foi eleito para o All-Star Game pela primeira vez em 2024/25. Até aqui, em 66 jogos, ele possui médias de 25.7 pontos, 9.2 assistências e 6.1 rebotes. Além disso, ele teve nove triplos-duplos. Até então, o armador tinha apenas dois.

Caso termine a campanha em quinto, o Pistons encara o quarto do Leste nos playoffs. Por enquanto, o Indiana Pacers seria o seu adversário na primeira rodada.

