Paul Pierce sai em defesa de Anthony Davis e detona Lakers

O Los Angeles Lakers parecia caminhar para uma temporada de sucesso. No entanto, o início positivo com o técnico JJ Redick deu lugar a resultados decepcionantes. Desse modo, a franquia se encontra somente na décima posição do Oeste, com 13 vitórias e 12 reveses. Diante disso, Paul Pierce pediu que a diretoria do Lakers troque Anthony Davis.

De acordo com o ídolo do Boston Celtics, Davis não merece seguir em um time turbulento. Enquanto o pivô tem uma temporada de MVP, a equipe sequer está na zona de classificação direta aos playoffs. Desse modo, Pierce acredita que está na hora do Lakers mudar de direção.

“Anthony Davis é um ótimo jogador, então, o Lakers deve dar a ele uma oportunidade de ir a outro lugar”, afirmou Pierce. “Ir a um lugar onde possa disputar um título. Afinal, isso não vai acontecer em Los Angeles”, acrescentou, durante conversa com Kevin Garnett.

Na temporada, Davis tem médias de 27.3 pontos em 24 jogos. Desse modo, aparece na oitava posição entre os principais cestinhas da NBA. O impacto, no entanto, não se limita somente ao lado ofensivo. Isso porque, ele é o sexto em rebotes defensivos por jogo, com 8.8 por partida, além de ter média de dois tocos e 1.2 roubo. Assim, é também favorito ao prêmio de Defensor do Ano.

As qualidades, aliadas ao fato de ter somente 31 anos, o fazem ser um dos nomes mais valiosos da liga. Pierce, desse modo, acredita que muitas equipes fariam o possível para adquirir o astro angelino. Entretanto, ele acredita que Davis teria na Flórida o seu destino perfeito.

“Sabe do que estou falado? Troque ele para Miami”, pediu Pierce. Garnett, no entanto, rebateu: “Ele não vai a lugar nenhum”.

Por fim, Pierce explicou que a troca de Davis seria o momento para iniciar uma reconstrução, especialmente com LeBron James em fim de carreira. Com um acúmulo de escolhas de Draft, a franquia de Los Angeles poderia adotar um comportamento diferente, reformulando o elenco completamente.

“O Lakers pode trocar também o D’Angelo Russell para conseguir algumas escolhas de Draft e começar do zero”, completou.

Garnett, por sua vez, contestou o amigo mais uma vez. “De jeito nenhum. A torcida do Lakers não vai aceitar isso”.

