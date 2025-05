Paul George prevê o que pode acontecer com Giannis Antetokounmpo

O futuro de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks segue em aberto, mas Paul George já tem uma ideia do que deve acontecer. O jogador do Philadelphia 76ers falou, em seu podcast, que o grego não sairá da equipe. Ele, aliás, aposta que o astro não quer deixar a equipe e só o faria se fosse “forçado”.

“Eu não vejo ele querendo sair. É uma questão de legado. Eu não acho, então, que ele vai querer sair de Milwaukee”, garantiu o ala.

Giannis Antetokounmpo já é um dos maiores jogadores da história do Bucks. Com sete seleções ao time ideal da NBA consecutivas, dois prêmios de MVP, e um de Defensor do Ano, ele está bem servido de honrarias individuais. Além disso, tirou Milwaukee da fila após 50 anos quando, em 2021, guiou a equipe ao título da NBA.

Publicidade

Desde então, porém, as coisas não funcionaram tão bem para o Bucks. Erros na montagem de elenco e lesões importantes acabaram com pós-temporadas consecutivas da franquia, que agora está numa encruzilhada. Damian Lillard rompeu o tendão de Aquiles e só deve voltar no fim da próxima temporada. Enquanto isso, Milwaukee não tem bons jogadores para por ao redor de Giannis.

Leia mais!

E não é culpa dele. Na atual temporada, o astro teve médias de 30.4 pontos, 11.9 rebotes e 6.5 assistências, sendo o terceiro na votação para MVP. Além disso, ajudou a equipe a vencer a Copa NBA.

Publicidade

Até por isso, então, os rumores da saída do camisa 34 passaram a surgir. Brian Windhorst, da ESPN, confirmou que Giannis deve se juntar com a diretoria para decidir os próximos passos, sejam eles uma saída ou sua continuidade na equipe.

Até os dois decidirem qual será o plano, porém, a liga inteira fica em alerta. De acordo com Shams Charania, da ESPN, “todas” as equipes da liga fariam ofertas pelo craque caso ele estivesse disponível. Embora a maioria dos times não tenha peças o suficiente para ofertar pelo jogador, ele é uma peça que todos desejariam. Brooklyn Nets, Miami Heat e San Antonio Spurs estariam entre os interessados.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA