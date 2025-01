Paul George brilha e 76ers bate Cavaliers

O Philadelphia 76ers voltou a vencer na NBA, em uma grande noite de Paul George contra Cleveland Cavaliers. Um resultado surpreendente no que foi uma batalha ofensiva do perímetro, com dois times quentes. Como resultado, o Sixers levou a melhor por 132 a 129. Além disso, a rodada desta sexta-feira (24) ainda contou com outras duas partidas.

O 76ers não vencia desde o dia 8 de janeiro. Eram sete derrotas seguidas, a pior sequência da liga, além do Washington Wizards (12 derrotas). Então, um triunfo vital para a equipe da Philadelphia que ainda conta com muitos desfalques, mas tenta voltar a sonhar com o play-in no Leste. São 16 vitórias em 43 partidas e o 11° lugar da conferência, dois jogos abaixo do Chicago Bulls. Aliás, amanhã os dois times se enfrentam em duelo direto em Illinois.

Enquanto isso, Cleveland está no lugar oposto da tabela, mas tem alguns problemas recentes. A melhor campanha da NBA caiu em quatro dos últimos sete jogos. Essa, aliás, foi a segunda derrota seguida da equipe, que já tinha perdido para o Houston Rockets na última quarta-feira (22). Ainda com 36 vitórias em 44 jogos, o time segue na liderança do Leste, mas volta a estar empatado com o Oklahoma City Thunder na NBA em geral. O Cavaliers reencontra o Rockets amanhã.

Publicidade

Então, confira como foi o triunfo do 76ers de Paul George e Tyrese Maxey sobre o Cavaliers de Donovan Mitchell e Darius Garland.

Sixers quente do perímetro

O grande jogo de Paul George é a grande história do 76ers na vitória sobre o Cavaliers. Mas esse jogo também foi sobre um ataque coletivo muito quente durante toda a noite.

Tyrese Maxey, por exemplo, começou elétrico. Foram 14 pontos só no primeiro período. Os 12 minutos iniciais foram super equilibrados, mas o armador não saiu de quadra para garantir que a equipe mantivesse a liderança, com um 39 a 33 na primeira parcial.

Publicidade

Porém, o time perdeu o ritmo quando o astro foi descansar no segundo quarto. Foram cinco erros de ataque, e menos acertos do perímetro. Quando infiltrava, Jarrett Allen e até Tristan Thompson faziam bons trabalhos defensivos. No fim, a equipe foi para o intervalo perdendo por três pontos.

Então, Nick Nurse resolveu apostar no small-ball durante o terceiro período. A marcação de Cleveland sobre Maxey até melhorou, mas os cinco jogadores espaçados renderam muitas trocas de marcação favoráveis e caminhos para a cesta. Paul George e Kelly Oubre Jr, sobretudo, se aproveitaram disso, somando 23 dos 34 pontos da franquia até ali. Novamente, Philadelphia retomou a ponta a caminho do último quarto.

Publicidade

E quando parecia que o time visitante dominaria o confronto com bolas decisivas de Donovan Mitchell e Ty Jerome, os donos da casa responderam. Uma sequência de 15 a 1 para abrir o clutch-time. Na mesma receita: A marcação compensava em Maxey, mas abria espaço para trocas favoráveis com Paul George, que atacou Jarrett Allen. Alguns arremessos decisivos de Eric Gordon também foram vitais, além dos bons minutos de Justin Edwards. Vitória do 76ers.

Leia mais!

Cavaliers (de novo) derrapa no fim

Cleveland foi e é o melhor time de clutch-time da NBA em toda a campanha de 2024/25. Mas pela segunda noite seguida, o líder da NBA se enrolou em um final de jogo que parecia favorável para ele.

Publicidade

Uma coisa que nunca parou de acontecer para o Cavaliers: Bolas de três. A equipe converteu 25 ao longo da partida. Apesar da alta produção, o jogo foi muito centrado em Donovan Mitchell e Darius Garland. O melhor momento da equipe no duelo, veio justamente de um quente segundo quarto de ambos (17 pontos somados), com uma defesa que conseguiu diminuir o ritmo do rival.

No entanto, sempre que parecia que Cleveland iria disparar e não olhar mais para trás, o time da casa respondia. No começo do terceiro quarto, por exemplo, a equipe abriu a maior distância no placar com oito pontos de frente. Garland seguia quente e ganhou a companhia de Ty Jerome, que simplesmente não errava de três pontos. Porém, quando o quarto terminou, era o 76ers que liderava por dois pontos.

Publicidade

No fim do jogo, uma sequência de duas bolas triplas de Jerome, que fez sua maior marca da carreira, pareciam encaminhar a partida com uma vantagem de seis pontos. O Cavaliers só voltou a acertar uma cesta com pouco mais de um minuto e meio para o fim, quando já perdia por oito.

Mitchell, Garland e Jerome até converteram arremessos para tentar uma reação milagrosa. Mas erros de ataque, rebotes ofensivos cedidos e uma jogada final desastrada de Jerome saindo da lateral, custaram uma virada.

(36-8) Cleveland Cavaliers 129 x 132 Philadelphia 76ers (16-27)

Cleveland

Publicidade

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 37 3 7 3 0 Ty Jerome 33 3 3 2 0 Darius Garland 26 1 7 1 0 Jarrett Allen 8 10 1 1 1 Sam Merrill 9 2 2 0 0

Três pontos: 25-52; Jerome: 8-8

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 30 5 3 1 0 Tyrese Maxey 29 3 7 2 2 Kelly Oubre Jr. 22 13 3 3 0 Justin Edwards 15 6 1 2 1 Eric Gordon 15 0 3 0 0

Três pontos: 21-39; George: 6-11

Publicidade

Outros jogos

Além da vitória do 76ers de Paul George sobre o Cavaliers de Donovan Mitchell, a rodada ainda contou com mais duas partidas. Dia curto de NBA, que amanhã terá 14 partidas, concluindo a sua semana da rivalidade. A liga monta o calendário com apenas um jogo para o próximo domingo, evitando o conflito com as finais de conferência da NFL. Menos jogos hoje, mas muitos neste sábado (25).

Então, confira as estatísticas das vitórias de Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies.

(17-28) Portland Trail Blazers 102 x 97 Charlotte Hornets (11-30)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 27 5 2 2 0 Jerami Grant 22 4 1 1 0 Deni Avdija 18 5 4 4 0 Shaedon Sharpe 13 9 0 0 0 Donovan Clingan 4 13 4 1 4

Três pontos: 11-38; Grant: 4-8

Publicidade

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Nick Smith Jr. 17 5 5 0 2 Josh Okogie 16 10 3 3 0 Mark Williams 15 9 3 1 3 Josh Green 14 5 2 1 0 Vasilije Micic 12 0 3 0 0

Três pontos: 9-31; Green: 2-4

Publicidade

(12-33) New Orleans Pelicans 126 x 139 Memphis Grizzlies (30-15)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Dejounte Murray 26 6 7 0 0 Trey Murphy III 22 6 4 0 0 CJ McCollum 22 1 4 0 1 Jordan Hawkins 20 2 1 2 0 Yves Missi 10 5 3 0 2

Três pontos: 14-34; Hawkins: 4-10

Publicidade

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 29 5 7 0 1 Luke Kennnard 27 3 6 1 0 Desmond Bane 20 0 14 0 0 Brandon Clarke 14 9 0 2 0 Zach Edey 13 11 3 1 2

Três pontos: 19-42; Kennard: 7-9

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA